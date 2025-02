Vai trò “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” trong kháng chiến chống Mỹ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh Bến Tre và trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Triệu Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu, tìm hiểu về lịch sử ra đời, quá trình phát triển, giá trị lịch sử, vai trò và đóng góp quan trọng của “Đội quân tóc dài” và Phong trào “Ba đảm đang” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Những câu chuyện, kỷ niệm, dấu ấn, bài học lịch sử trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; các giải pháp vận dụng sáng tạo phát huy truyền thống của “Đội quân tóc dài” và Phong trào “Ba đảm đang” góp phần đẩy mạnh việc giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là phụ nữ và thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu cùng chia sẻ, trao đổi, thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, minh chứng lịch sử với 25 bài tham luận nhằm tôn vinh, ghi nhận vai trò và những đóng góp quan trọng của “Đội quân tóc dài” và Phong trào “Ba đảm đang” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử để vận dụng sáng tạo vào phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận những đóng góp to lớn của các nữ Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, các bà, các mẹ, các chị đã tham gia đóng góp, hy sinh to lớn trong công cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do nước nhà. Đồng chí cho rằng phụ nữ ngày nay cần tiếp tục nỗ lực học tập, không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của mình, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, khẳng định bản lĩnh và vai trò của mình trong xây dựng và phát triển đất nước./.