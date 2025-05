Vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm "sạch"

BBK - Sáng 27/5, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững” và Biểu dương điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV, giai đoạn 2020 – 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo Hội Nông dân các cấp, các điển hình tiêu biểu được khen thưởng.

Hội Nông dân tỉnh đã chủ động triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cấp Hội về tuyên truyền, vận động hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Giai đoạn 2022 – 2025, Hội phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 570 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh cho hơn 30.000 lượt hội viên; 61 lớp dạy nghề… Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, theo hướng hữu cơ như mô hình cải tạo cây chuối theo quy trình hữu cơ tại xã Địa Linh (Ba Bể); mô hình thâm canh, cải tạo cây hồng không hạt; trồng bí xanh thơm; ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà lông màu thương phẩm theo hướng an toàn sinh học… Đặc biệt, đã có 60.295 lượt hộ hội viên sản xuất, kinh doanh ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Các cấp Hội Nông dân đã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ giới thiệu 72 sản phẩm mới và nâng hạng sao sản phẩm đã được công nhận để tham gia Chương trình OCOP. Hướng dẫn, hỗ trợ 47 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đến nay, 10.217 hộ nông dân đã được hỗ trợ có tài khoản trên sàn thương mại điện tử. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Trong phong trào thi đua yêu nước, các cấp Hội chú trọng đổi mới cả nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả; gắn phong trào thi đua với các nội dung hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2020 – 2025, đã có 55.846 lượt hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 27.636 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 951 hộ nông dân được Chủ tịch UBND các cấp tặng bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động ở các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự chuyển biến tích cực của các tập thể, hội viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng; các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn hội viên nông dân cần chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm"; có trách nhiệm với sản xuất thực phẩm, nông sản an toàn; tập trung thế mạnh, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, tăng thu nhập; nâng cao chất lượng, năng lực quản trị và hoạt động hiệu quả của hợp tác xã. Đề nghị các cấp Hội Nông dân nâng cao hoạt động hướng về cơ sở, hướng về hội viên; các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều kiện, phối hợp cho các cấp Hội thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân…

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 10 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, giai đoạn 2022 - 2025. Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020 – 2025./.

