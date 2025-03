Về Đèo Gió ngắm hoa đào Pác Ả

Đèo Gió nằm giữa những dãy núi cao, những con suối trong lành và các thung lũng tươi mát, tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và trong lành. Mùa xuân, khi hoa đào Pác Ả nở rộ, đèo Gió trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích chụp ảnh và tham quan cảnh đẹp.

Các cung đường quanh co, uốn lượn của đèo cũng là một trải nghiệm thú vị cho những tín đồ đam mê khám phá. Ngoài ra, vùng đất này còn nổi bật với những món ăn đặc sản, làm say lòng du khách như xôi ngũ sắc, cơm lam, măng ớt… Đây chính là cơ hội để du khách vừa thưởng thức những món ăn ngon, vừa hòa mình vào không khí bình yên, tĩnh lặng của núi rừng.

Vào độ tháng 3 là khoảng thời gian hoa đào Pác Ả nở rộ, mang đến một cảnh sắc đầy quyến rũ. Những cây đào cổ thụ với cành nhánh xòe rộng, phủ đầy hoa đào nở đỏ thắm, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn. Hoa đào nơi đây không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên mà còn mang đậm nét văn hóa đặc trưng. Mỗi khi hoa nở, khung cảnh dọc theo con đường đèo như khoác lên mình một tấm áo mới, tươi thắm và tràn đầy sức sống.

Chị Đinh Thị Xuân, một du khách đến từ tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Mỗi khi về quê tôi thường dừng nghỉ tại đèo Gió. Đợt này đi qua đúng mùa hoa đào nở, tôi đã tranh thủ rủ bạn bè chụp check in những tấm ảnh đẹp. Vẻ đẹp của hoa đào nơi đây thật khác lạ, cánh hoa to, dày, có thể xếp nhiều lớp (hoa kép), có màu hồng đậm hoặc đỏ thắm, tạo cảm giác ấm áp và nổi bật.

Những năm trở lại đây, nhận thấy tiềm năng từ cây đào người dân đã tập trung trồng thành vườn. Bà con phát triển mô hình du lịch sinh thái với các hoạt động như: Chụp ảnh check in, dã ngoại, cắm trại, đi bộ trong rừng đào. Du khách có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân tộc Tày, Nùng, tham gia vào các hoạt động sản xuất, thu hoạch nông sản, hay cùng gia đình chủ nhà thưởng thức các món ăn đặc sản truyền thống.

Ngoài ra, việc trồng đào lấy quả cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nơi đây. Với hương vị chua ngọt, mùi thơm nhẹ, quả Đào tiên Pác Ả đã trở thành một trong những thương hiệu của huyện Ngân Sơn, trở thành một thức quà cho du khách khi đi trên tuyến QL3. Không những vậy, quả đào còn được nâng cấp thành sản phẩm rượu đào với hương vị thơm ngon...

Có thể nhận thấy việc phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm đã trở thành một hướng đi mới giúp bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao thu nhập./.

Đào tiên Pác Ả có màu hồng đậm hoặc hồng phớt, cánh hoa tròn, mềm mại, xếp chồng lên nhau, nhìn dày dặn hơn các loại hoa đào khác tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng nhưng nổi bật và kiêu sa. Hoa đào Ngân Sơn có mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng, dễ chịu, đặc biệt vào sáng sớm và chiều muộn, những rừng hoa nở rộ thu hút nhiều ong bướm.

Đặc biệt hoa đào tiên ở Pác Ả thường lâu tàn so với nhiều giống đào khác, mỗi vụ hoa có thể kéo dài từ 15 - 20 ngày. Đồng thời đây cũng là loài hoa gắn liền với văn hóa địa phương, thường được đồng bào Tày, Nùng trồng trước nhà để cầu may mắn, bình an.