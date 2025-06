Vững vàng, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì vượt qua những trở ngại

Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…”. Chủ nghĩa xã hội và đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Con đường hoàn toàn đúng đắn

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản và xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và của nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt, vị thế và uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao.

Thực tiễn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mang đặc thù riêng từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, sau khi giành độc lập đã bỏ qua thời kỳ phát triển tư bản chủ nghĩa để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đây là sự lựa chọn đúng đắn, mang tính thời đại, phù hợp với xu thế và thực tiễn lịch sử.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong bối cảnh trên thế giới chủ nghĩa tư bản đang phát triển chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, tăng cường áp bức, bóc lột nhân dân các nước thuộc địa và nhân dân lao động chính quốc. Lúc này với Liên Xô, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt. Trong bối cảnh ấy, ngay từ khi ra đời trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Đảng ta đã xác định, làm cách mạng tư sản dân quyền giành độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa cộng sản, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Sự lựa chọn này phù hợp với xu thế phát triển và mang tính thời đại sâu sắc.

Năm 1945, sau khi giành độc lập, Đảng ta lựa chọn xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đây là sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp xu thế thời đại và yêu cầu thực tiễn. Bởi sau chiến tranh thế giới thứ 2, hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã hình thành và phát triển. Sự lựa chọn đúng đắn ấy đã tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ “9 năm làm một Điện Biên” chống thực dân Pháp và 21 năm kháng chiến “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Việt Nam đã trở thành tấm gương mẫu mực trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là sự độc đáo, sáng tạo về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ sở bảo đảm vững chắc cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là vấn đề cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là đường lối cơ bản, xuyên suốt và nhất quán của cách mạng Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn của Đảng và Bác Hồ trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với xu thế thời đại, khẳng định bản lĩnh, sự sáng tạo của Đảng trong lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mang đặc thù riêng của dân tộc Việt Nam.

Trở ngại, khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài

Để chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, các thế lực thù địch thường xuyên rêu rao rằng học thuyết Mác-Lênin là “lạc hậu”, là “sai lầm”. Họ tỏ ra tiếc nuối, hối hận vì đi theo “con đường chủ nghĩa xã hội” của Mác và phát đi những tiếng kêu lạc lõng kêu gọi xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Những người có quan điểm đối lập với Đảng ta còn cho rằng, “Việt Nam không thể có độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”; việc “níu kéo mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” là biểu hiện của sự “bảo thủ, trì trệ”, là “sai lầm nghiêm trọng” trong việc xác định con đường phát triển của dân tộc trong bối cảnh thế giới đã có nhiều thay đổi.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, nhằm từng bước làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã dày công xây dựng. Đây là mục tiêu nhất quán, lâu dài mà chúng luôn ráo riết theo đuổi.

Chúng thường xuyên lợi dụng sai phạm của một số cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao để bôi nhọ, vu khống, thổi phồng, xuyên tạc bản chất của vấn đề, từ đó gây hoang mang trong dư luận xã hội. Khi xảy ra các sự kiện trong khu vực và trên thế giới có liên quan đến Việt Nam, chúng lập tức lợi dụng mạng xã hội để kích động, lôi kéo các phần tử cơ hội, bất mãn, kêu gọi tuần hành phản đối, gây sức ép với hệ thống chính trị, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với quần chúng nhân dân, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các vấn đề về “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để kích động, gieo rắc tâm lý hoài nghi, chia rẽ niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, gây mất đoàn kết dân tộc, làm xói mòn sự đồng thuận trong xã hội.

Không dừng lại ở đó, chúng còn âm mưu phá hoại nền tảng văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa. Bằng cách truyền bá lối sống thực dụng, hưởng thụ, đề cao chủ nghĩa cá nhân, chúng từng bước làm tha hóa đạo đức, lối sống, xói mòn các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gây mất ổn định về an ninh chính trị.

Trên các phương tiện thông tin, nhất là mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị tung ra đủ mọi “lý lẽ”, “cơ sở” của việc đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Chúng kết hợp bên trong với bên ngoài, tập trung tiến công trực diện vào những quan điểm cơ bản của chúng ta về chính trị của lực lượng vũ trang, của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Chúng giương lên ngọn cờ bảo vệ “nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ”, yêu cầu cần phải “bỏ hẳn cách hiểu lực lượng vũ trang chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa”.

Vững bước trên con đường Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn

Trong bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”.

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, các nước điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục diễn ra phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe doạ nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước ta.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đất nước ta đang mở cửa, hội nhập kinh tế sâu rộng, nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng đem lại cho đất nước ta, nhân dân ta những thành tựu to lớn. Nhưng mặt trái của nền kinh tế thị trường khiến không ít cán bộ, đảng viên của Đảng sa ngã, đánh mất mình.

Nhận rõ nguy cơ này là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Đảng ta chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nghị quyết chỉ rõ suy thoái về tư tưởng chính trị trong đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, với nhiều điểm mới nổi bật.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta phải kiên quyết xử lý những cán bộ thoái hóa, biến chất. Chúng ta vô cùng đau xót khi đồng chí mình bị kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự. Song vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, sự thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng và ý nguyện của Nhân dân, Đảng, Nhà nước ta phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Để phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” hiệu quả, phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ được những “viên đạn bọc đường” đang cản trở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thì Đảng ta đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; làm tốt công tác dự báo, nắm chắc diễn biến thông tin, chủ động định hướng tư tưởng trong mọi tầng lớp nhân dân; lấp những “khoảng trống” thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa theo phương châm “nơi nào nhân dân tiếp cận thông tin, nơi đó có cán bộ định hướng thông tin”.

Theo đó, công tác phòng, chống tốt “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ là giải pháp mang tính then chốt. Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, người sáng lập nhà nước chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới đã căn dặn những người cộng sản: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”.

Nói chuyện với cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội năm 1954, nhiều người thắc mắc không biết về dưới xuôi rồi thì lương bổng thế nào, công tác sau này ra sao? Bác Hồ đã bổ sung thêm một điều đáng thắc mắc mà không ai nêu ra: Khi về xuôi thì đạo đức và nhân cách của mình phải thế nào? Người căn dặn: “Bom đạn của địch không nguy hiểm bằng “đạn bọc đường” vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy”.

Chính vì vậy, cuộc chiến chống “viên đạn bọc đường" phải bắt đầu từ công việc tự soi, tự sửa, giống như việc “đánh răng, rửa mặt” hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên; phải phòng ngừa, ngăn chặn ngay những cám dỗ danh vọng, quyền lực xung quanh mình, giữ cho mình thực sự trong sạch. Khi Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng được một Bộ Chính trị mạnh, Ban Chấp hành Trung ương mạnh, cán bộ chủ chốt mạnh, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ thì chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động không đạt mục đích, đây là điều kiện tiên quyết để đất nước vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giữ vững và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn nói riêng, luôn luôn kiên định và giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.

Bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều thách thức mới. Các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động “diễn biến hòa bình”, Công an tỉnh Bắc Kạn luôn chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện, dự báo các yếu tố tác động, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, số cơ hội chính trị. Đồng thời làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai hiệu quả, đồng bộ các mặt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng; an ninh chính trị nội bộ, hệ thống tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa những nguy cơ đe dọa và hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng Cảnh sát cơ động luyện tập, thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Tiếp tục xây dựng Đảng trong CAND, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn thực sự trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng trung thành với Đảng, chỉ biết “còn Đảng thì còn mình”, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đặc biệt, Công an tỉnh Bắc Kạn chú trọng công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ công an thường xuyên bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh từ cơ sở để giải quyết kịp thời. Chính từ sự gắn bó máu thịt ấy, Nhân dân ngày càng tin tưởng, tự nguyện tham gia vào các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", cùng chung tay xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ông Lý Văn Giàng (huyện Chợ Mới) đón nhận bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tổ công tác Công an tỉnh Bắc Kạn trao tặng.

Trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, không có con đường nào bằng phẳng. Nhưng với bản lĩnh chính trị kiên định, tinh thần chiến đấu bền bỉ, sự gắn bó mật thiết với nhân dân và niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục vượt qua mọi trở ngại, giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, an toàn, văn minh./.