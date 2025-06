Xét xử vụ mua bán trái phép 198 bánh ma túy

Quang cảnh phiên tòa

Phiên toà được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối đến 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc thuộc địa hạt thẩm quyền tư pháp của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Theo nội dung của cáo trạng: Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn. Khoảng nửa đầu tháng 10/2018, tại tỉnh Điện Biên, Vàng Thanh Sá cùng với Vàng A Minh, Giàng A Dế đã mua 198 bánh Heroine, có tổng khối lượng 69.888,22 gam, sau đó thuê Giàng A Di vận chuyển đi Cao Bằng tiêu thụ thì bị phát hiện bắt quả tang.

Hành vi nêu trên của Sá, Minh, Dế phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự; hành vi của Di phạm vào tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật hình sự 2015. Vàng A Minh đã tự sát tại buồng tạm giam trong giai đoạn điều tra; Giàng A Di bị khởi tố điều tra, truy tố, xét xử tuyên phạt tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, hiện đang chờ thi hành án; Giàng A Dế bỏ trốn, đang bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 12/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên bắt người đang bị truy nã đối với Vàng Thanh Sá. Sau đó, phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can đối với Vàng Thanh Sá để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo và xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vàng Thanh Sá tử hình, phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng./.