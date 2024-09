Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội thảo quốc tế "Các chính đảng và một xã hội mới"

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại hội thảo quốc tế “Các chính đảng và một xã hội mới” tại Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới” ra đời năm 1996, do Đảng Lao động (PT) Mexico tổ chức. Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ 28, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với gần 1.000 đại biểu, trong đó có 320 đại biểu quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia.

Hội thảo năm nay đề cập đến các chủ đề thiết yếu như những thách thức và cơ hội trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Hội thảo đã dành một phiên thảo luận về kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc, trong đó đáng chú ý có tham luận của đoàn El Salvador về công cuộc Đổi mới ở Việt Nam. Bên cạnh đó, vấn đề người di cư, tội phạm có tổ chức, buôn người, bảo vệ rừng, các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu... cũng được các diễn giả phân tích kỹ lưỡng. Không khí hội thảo rất sôi động, hàng trăm đại biểu liên tục đứng lên vỗ tay, cổ vũ những bài phát biểu ấn tượng.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự hội thảo. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới” thực sự trở thành một diễn đàn quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, về các thách thức đặt ra cho các chính đảng, các quốc gia và biện pháp phối hợp hành động trong bối cảnh với nhiều diễn biến phức tạp hiện nay, cùng chung tay thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội. Mỹ La-tinh là khu vực mà nhân dân Việt Nam có nhiều quan hệ gắn kết truyền thống, đã từng ủng hộ, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần trong giai đoạn đấu tranh vì độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ.

“Chúng ta đang đứng trước một thế giới bất định với nhiều chuyển đổi mang tính bước ngoặt; một trật tự quốc tế mới đang định hình gắn liền các cuộc khủng hoảng quốc tế đa chiều và khu vực Mỹ La-tinh đang vận động trong các xu thế chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường mới với nhiều thách thức và cơ hội. Chúng tôi tin rằng, cách tốt nhất để dự đoán về tương lai là cùng nhau tạo ra nó. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tăng cường trao đổi ý kiến về bản chất của những thay đổi và thách thức đang đặt ra; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn để thích ứng tốt hơn với thực tế mới; củng cố đoàn kết rộng rãi và phối hợp triển khai hiệu quả các sáng kiến, đề xuất hợp tác mới nhằm thúc đẩy các quá trình hội nhập khu vực và liên kết quốc tế”, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết.

Chúng ta đang đứng trước một thế giới bất định với nhiều chuyển đổi mang tính bước ngoặt; một trật tự quốc tế mới đang định hình gắn liền các cuộc khủng hoảng quốc tế đa chiều và khu vực Mỹ La-tinh đang vận động trong các xu thế chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường mới với nhiều thách thức và cơ hội. Chúng tôi tin rằng, cách tốt nhất để dự đoán về tương lai là cùng nhau tạo ra nó. Đồng chí Lê Quốc Minh

"Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, bài học của quá trình Đổi mới với tất cả các chính đảng, các nước”, đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Sau gần 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 6,5%, hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu, rộng. Trong giai đoạn 1986-2023, quy mô nền kinh tế tăng hơn 54 lần, đạt 430,5 tỷ USD năm 2023, bước vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, công cuộc đổi mới ở Việt Nam là sự bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể Việt Nam thời kỳ đổi mới trên cơ sở đúc rút các bài học thành công và cả thất bại của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trong thế kỷ XX. Đường lối đổi mới xác định mục tiêu chủ nghĩa xã hội theo cả đặc trưng cấu trúc và chất lượng phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, mang bản sắc Việt Nam, với 8 đặc trưng: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Việt Nam cũng phát triển lý luận về phát triển con người toàn diện, giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bất công; lấy con người làm trung tâm gắn với xác định phát triển giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước đi và từng chính sách phát triển; chú trọng bảo vệ môi trường. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm.

“Trong đường lối và chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn chọn chính nghĩa và lẽ phải; ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng quốc tế thông qua thương lượng ngoại giao hòa bình, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới... Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, bài học của quá trình Đổi mới với tất cả các chính đảng, các nước”, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định.

Các đoàn đại biểu quốc tế chúc mừng bài phát biểu của Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân bên lề hội thảo, ông Raul Llarull, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti của El Salvador cho biết, bài phát biểu của đoàn Việt Nam đã cung cấp góc nhìn toàn cảnh về những tiến bộ xã hội của Việt Nam. Cần phải tìm được con đường phát triển phù hợp hoàn cảnh đất nước là một bài học vô cùng quý báu và thiết thực mà đoàn Việt Nam đã chia sẻ tại hội thảo, bên cạnh việc nhận biết và khắc phục những sai lầm trong quá khứ.

“Trưởng đoàn Việt Nam, trong bài phát biểu của mình, đã nhấn mạnh việc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, bài học quá trình Đổi mới với tất cả các chính đảng và các nước. Tôi cho rằng, đây là một ý tưởng hay và rất cấp thiết”, ông Raul Llarull nói.

* Trước đó, ngay sau khi xuống sân bay quốc tế thủ đô Mexico, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến dâng hoa tại Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng năm 2009 trong Công viên Tự do các dân tộc, Trung tâm lịch sử của thủ đô Mexico; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới” dâng hoa tại Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mexico. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

* Trong thời gian tham gia Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ 28 tại thủ đô Mexico, đồng chí Lê Quốc Minh đã có cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Lao động (PT) Mexico Alberto Anaya Gutiérrez.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez gửi lời chia buồn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Alberto cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trước hậu quả bi thảm do cơn bão Yagi gây ra.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thành tựu Việt Nam đạt được trong 40 năm Đổi mới. Cá nhân Tổng Bí thư nghiên cứu kỹ các tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Đảng Lao động Mexico đã in cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sắp tới sẽ in sách Ảnh về Việt Nam. Hai nước đang là đối tác thương mại quan trọng, hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, hàng may mặc, giày dép... Cà-phê Việt Nam rất được ưa chuộng tại Mexico.

Đồng chí Lê Quốc Minh giới thiệu với Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez ấn phẩm Nhân Dân số đặc biệt in tranh panorama Chiến thắng

 Điện Biên Phủ.

Đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn sự đón tiếp thân tình và chu đáo của Tổng Bí thư và Đảng Lao động Mexico đối với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, đây là lần đầu tiên tham dự Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới” tại Mỹ La-tinh, không khí hội thảo rất sôi nổi, nhiệt thành, nhiều nội dung trao đổi, thảo luận rất bổ ích, gợi mở nhiều kinh nghiệm phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội XIV, trong đó xác định nguồn lực con người là nền tảng, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn và đánh giá cao việc Đảng Lao động Mexico trong nhiều năm qua đã hợp tác, hỗ trợ Việt Nam in ấn, phát hành nhiều sách, báo ảnh, tài liệu giới thiệu về lịch sử đấu tranh hào hùng của Việt Nam, về thành tựu Đổi mới đất nước, đây là biểu hiện sinh động của quan hệ khăng khít giữa hai đảng. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cũng giới thiệu về Trang thông tin “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng” và Báo Nhân Dân số đặc biệt in tranh panorama Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là những thí dụ tiêu biểu cho chiến lược chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, lịch sử hào hùng của đất nước trên môi trường số.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới” và lãnh đạo Đảng Lao động Mexico.

* Đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có cuộc gặp với đại diện lãnh đạo Đảng cầm quyền Phong trào tái thiết quốc gia (Morena); Đảng Cách mạng thể chế PRI, tiếp xúc bên lề với một số đoàn, các chính đảng dự Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới” lần thứ 28 tại Mexico./.