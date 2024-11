Ấm tình những "Ngôi nhà 19/8"

Sáng sớm một ngày đầu tháng 8/2024, trời hãy còn tinh sương, trong ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn ở thôn Bản Chù, xã Chu Hương (Ba Bể), ông Lê Văn Hùng và bà Bế Thị Xuyên cùng cô cháu gái nhỏ chộn rộn vào ra. Chọn cho mình bộ áo quần tinh tươm nhất, em Lê Phạm Thu Thảo, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Chu Hương cũng nhanh tay hộ mọi người dọn dẹp để chuyển vào “Ngôi nhà 19/8” được Ban Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng.

Các đại biểu và gia đình em Thảo kéo băng khánh thành "Ngôi nhà 19/8".

Thu Thảo được sinh ra tại tỉnh Bình Phước, nơi mà cha mẹ em đã đưa gia đình đến lập nghiệp. Cha mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông khi Thảo mới lên 5 tuổi, em được người thân đón về sinh sống với cậu ruột trong căn nhà sàn đã xuống cấp của ông bà ngoại để lại. Nhưng cậu của Thảo lại là người tàn tật, không có khả năng lao động, vậy nên gia đình bác trai là ông Lê Văn Hùng và bà Bế Thị Xuyên là người chu cấp và lo toan cuộc sống của 2 cậu cháu.

Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho gia đình cháu Thảo.

Chuyển vào ngôi nhà mới, em Thu Thảo phấn khởi chia sẻ: "Được ở trong ngôi nhà mới, có góc học tập cho riêng mình là ước mơ của cháu đã từ lâu. Cháu rất vui và sẽ tiếp tục phấn đấu học tốt để không phụ lòng ông bà, thầy cô giáo và những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ. Cháu cũng mong nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn như cháu nhận được sự trợ giúp từ chương trình này".

Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ ngày 22/5/2024, có diện tích 94m2 gồm 01 phòng khách, 02 phòng ngủ, 01 phòng bếp, có phòng vệ sinh khép kín, hệ thống điện, mái tôn với tổng kinh phí gần 350 triệu đồng. Trong đó, kinh phí trích từ Đề án là 75 triệu đồng, các đơn vị đồng hành và sinh viên Học viện An ninh nhân dân đang thực tập tại Bắc Kạn đã góp công, ủng hộ hơn 10 triệu đồng và vốn đối ứng của gia đình. Quá trình xây dựng, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt, vật liệu xây dựng…

Hơn 3 tháng kể từ ngày có nhà mới, niềm vui vẫn tràn ngập trong ánh mắt của cậu học sinh Tô Nông Khôi trú tại thôn Bản Khúa, xã Bằng Thành (Pác Nặm). Khôi sinh năm 2010, mắc hội chứng suy thận, viêm dạ dày từ nhỏ, phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhiều năm, chi phí điều trị cao. Bố Khôi là anh Nông Văn Hanh không có công việc ổn định, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hai bố con sống trong ngôi nhà sàn tạm bợ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Niềm vui và sự ngóng chờ từng ngày căn nhà mới với diện tích 40m2, gồm 02 phòng ngủ, 01 phòng khách của gia đình Khôi là một cảm xúc khó tả.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình cháu Khôi tại ngôi nhà mới.

Ban Thanh niên Công an tỉnh tặng quà gia đình cháu Tô Nông Khôi.

Khôi bày tỏ: “Về nhà mới, cháu đã có góc học tập đàng hoàng. Nếu không có sự hỗ trợ của các chú Công an thì không biết đến bao giờ cháu cùng bố mới có được ngôi nhà khang trang thế này. Cháu hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người”.

Đến thăm trực tiếp từng hộ, mới cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khôn tả không chỉ của các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà. Niềm vui ấy còn lan tỏa đến cả xóm giềng qua từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, giọng nói chân chất, thật thà của họ.

Chuẩn bị bước vào cái Tết cổ truyền năm thứ 5, em Nguyễn Thành Đồng ở thôn Bản Mới, xã Bình Văn (Chợ Mới) được đón năm mới ở ngôi nhà khang trang, ấm cúng được hỗ trợ kinh phí xây dựng thuộc Đề án “Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường” giai đoạn 2020 – 2022.

Em Nguyễn Thành Đồng chia sẻ: "Năm đó, khi biết sẽ được Ban Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà, em và gia đình vui lắm. Đây là món quà vô giá. Khi đó em đã tự hứa với bản thân sẽ học tập thật tốt để sau này thành người có ích cho xã hội, giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn".

Công trình “Ngôi nhà 19/8” thuộc Đề án “Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường” được trích từ nguồn quỹ do đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đóng góp. Trên cơ sở phát động mỗi đoàn viên, thanh niên hưởng lương mức tối thiểu 1.000 đồng/ngày, mỗi chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân viên tối thiểu 500 đồng/ngày, tiền quỹ này sẽ dùng xây dựng các công trình, phần việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em là con, em cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.