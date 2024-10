Bắc Kạn giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý III

Năm 2024, Tỉnh đoàn, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn được phê duyệt 10 nhiệm vụ cấp tỉnh và 5 hoạt động tham gia cấp Trung ương. Đến nay, các đơn vị đã và đang thực hiện được 9 nhiệm vụ cấp tỉnh, 2 hoạt động tham gia cấp Trung ương. Các hoạt động được tổ chức đảm bảo về nội dung, đổi mới về hình thức, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo được hiệu ứng tốt trong cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý III, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã huy động nguồn lực xây dựng và khánh thành 1 cầu nông thôn, 2 ngôi nhà tình nghĩa; kết nối, huy động nguồn lực xây dựng 5 nhà tình nghĩa, 8 tuyến đường thắp sáng đường quê, 4 công trình đường bê tông nông thôn, đổ 1 sân bê tông, xây dựng 1 lò đốt rác, 1 công trình cột điện nở hoa; tổ chức 2 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc; trao tặng hơn 1.100 suất quà cho gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách… Tổng trị giá các hoạt động hơn 2,5 tỷ đồng.

Tỉnh đoàn đã huy động được trên 60 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ Nhân dân bị ảnh hưởng do bão số 3. Các Huyện đoàn, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc vận động cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia ủng hộ bằng tiền mặt, đồng thời tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, chung tay, ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Các đại biểu chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác Đoàn tại địa phương.

Trong quý IV, Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cho thanh niên; tuyên truyền các nội dung của Luật Thanh niên (sửa đổi), Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2030; tổ chức các phong trào phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi; tổ chức ra quân “Chương trình tình nguyện mùa Đông 2024 - Xuân tình nguyện 2025”.

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 2024 được triển khai đồng bộ trong các cơ sở Đoàn và tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân tham gia, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Các đội hình tình nguyện được thành lập theo các khối đối tượng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ tham gia. Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị được chú trọng quan tâm triển khai thiết thực, hiệu quả. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được tăng cường, qua đó, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu, trang bị các kỹ năng sống, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc; trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong thời gian qua về công tác xây dựng Đoàn tại cơ sở. Đồng thời, đề ra phương hướng phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 3 tháng cuối năm 2024.

Tại Hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần giáo dục EZ Việt Nam tại Bắc Kạn trao đổi về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên của tỉnh Bắc Kạn.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024./.