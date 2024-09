Bắc Kạn: Biểu dương 96 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu

BBK - Sáng 30/9, Hội Người cao tuổi (NCT) và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương NCT, phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc và Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành và lãnh đạo, cán bộ Hội NCT, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện, thành phố và hơn 100 đại biểu tiêu biểu NCT trong tỉnh.

Bà Đinh Thị Sơn, Chủ tịch Hội NCT tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Trong những năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, tích cực đóng góp trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.270 NCT làm bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội. Hàng nghìn NCT là phụ nữ đang tích cực xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc và xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp ở địa phương.

NCT tham gia trên hầu khắp các lĩnh vực và vận động con cháu trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với cấp uỷ, chính quyền; tham gia vận động, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, giải quyết mâu thuẫn vướng mắc trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh - trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, NCT còn tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hiến kế, hiến đất, ngày công, tiền của để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn…

Ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của NCT với sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của NCT trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng gia đình. Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, lãnh đạo tỉnh mong muốn các cấp Hội NCT trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh; chăm sóc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hội viên và Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; trở thành hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Quan tâm, lắng nghe những đề xuất, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của NCT, tạo điều kiện để NCT tiếp tục tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tin tưởng rằng các hội viên NCT sẽ luôn là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo; là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, chỗ dựa vững chắc cho các thế hệ con cháu; đem trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết, bản lĩnh của mình xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, toàn tỉnh có 96 cá nhân NCT được vinh danh, tặng Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh và Hội NCT tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giai đoạn 2019 - 2024; trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng gia đình văn hóa ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; 33 đại biểu NCT được trao chứng nhận học bổng “Học không bao giờ cùng” năm 2024 của Hội Khuyến học tỉnh Bắc Kạn./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đặc sắc chương trình văn nghệ do hội viên Hội NCT thành phố Bắc Kạn biểu diễn.

Đại biểu NCT tham dự hội nghị.

Đại diện lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội NCT và Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 08 cá nhân NCT tiêu biểu.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Hội NCT tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.