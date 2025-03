Phụ nữ Bắc Kạn nỗ lực giữ gìn văn hóa dân tộc

Giữ nghề truyền thống bằng đam mê và tâm huyết

Tận dụng thời gian nông nhàn, chị Triệu Thị Nguyên, người dân tộc Dao Tiền ở thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong (Bạch Thông) lại mang kim, chỉ và nguyên liệu ra thêu trang phục truyền thống. Từng đường kim, mũi chỉ được chị thực hiện tỉ mỉ, tạo nên những họa tiết sắc sảo. Đối với chị Nguyên, thêu trang phục không chỉ là công việc mà còn là cách giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao Tiền.

Chị Triệu Thị Nguyên (bên trái), thôn Bản Chiêng gắn bó với việc thêu trang phục truyền thống hàng chục năm nay.

Từ nhỏ, chị Nguyên đã được mẹ truyền dạy kỹ thuật thêu. Ban đầu, chị chỉ thêu những hoa văn đơn giản, dễ thực hiện. Dần dần, chị thành thạo những họa tiết phức tạp hơn, đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo. Khi trưởng thành, chị vẫn duy trì thói quen này như một niềm đam mê không thể thiếu.

Sau nhiều năm gắn bó, chị Nguyên đã tự tay thêu gần chục bộ trang phục truyền thống để mặc trong các dịp lễ quan trọng. Mỗi bộ trang phục là kết tinh của sự sáng tạo, tỉ mỉ và tâm huyết. “Tôi mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn và phát huy để không bị mai một theo thời gian”- chị Nguyên chia sẻ.

Không chỉ có chị Nguyên, chị Triệu Thị Phương, dân tộc Dao Quế Lâm ở thôn Nà Hai, xã Quảng Khê (Ba Bể), cũng là một người phụ nữ gắn bó với nghề may trang phục dân tộc. Chị không chỉ may trang phục cho gia đình mà còn phục vụ nhu cầu của người dân trong xã và các địa phương lân cận. Mỗi bộ trang phục chị làm ra đều mang đậm nét đặc trưng của dân tộc mình. “Tôi được bà và mẹ truyền dạy kỹ thuật may từ nhỏ. Mong muốn lớn nhất của tôi là thế hệ sau không quên những giá trị truyền thống quý báu này”- chị Phương bày tỏ.

Chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Những người phụ nữ như chị Nguyên, chị Phương là tấm gương tiêu biểu trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Họ lặng lẽ, nhưng bằng đôi bàn tay khéo léo và sự tâm huyết, đã góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu.

Chị Nguyên chăm chút từng đường kim, mũi chỉ trên bộ trang phục.

Tuy nhiên, việc bảo tồn văn hóa truyền thống không thể chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân mà cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Các cấp chính quyền, tổ chức xã hội cần có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn nghề truyền thống. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, lớp học kỹ năng thêu dệt cũng cần được quan tâm tổ chức thường xuyên để giúp thế hệ trẻ hiểu và yêu hơn văn hóa dân tộc mình. Khi có sự chung tay của toàn xã hội, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ được bảo tồn và phát huy một cách bền vững./.

Bài, ảnh: Hà Thanh