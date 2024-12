Đại đoàn kết dân tộc - Động lực phát triển kinh tế - xã hội

Cụm thi đua đã đến thăm, động viên người dân và tặng quà tại thôn Nà Hai, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể.

Trong năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự phối hợp có hiệu quả của cấp ủy, địa phương; các tổ chức thành viên, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tích cực vận động Nhân dân tham gia các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng phát động.

Công tác Mặt trận của cụm thi đua được thực hiện sôi nổi, đem lại nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Cụm Ủy ban MTTQ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2024 tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Kết quả một năm nhìn lại

Năm 2024 đánh dấu một mốc quan trọng trong công tác Mặt trận Tổ quốc, đó là Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tổ chức các hội nghị tập huấn và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội MTTQ đã được lan tỏa, qua đó các tổ chức, cá nhân đồng thuận hưởng ứng triển khai và hoàn thành được gần 4.500 công trình, mô hình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, với tổng kinh phí trên 402,7 tỷ đồng. Trong đó các địa phương có số công trình nhiều, tiêu biểu như Bắc Giang hơn 2.500 công trình, Thái Nguyên gần 600 công trình, Bắc Kạn 380 công trình… Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong cụm thi đua đã hiệp thương cử hơn 41.300 vị ủy viên; gần 4.000 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Các tỉnh trong cụm thi đua đã Triển khai các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng đồng bào các dân tộc, chức sắc tôn giáo trong các dịp lễ, Tết; thăm và tặng hơn 1.200 suất quà với tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm thi đua tiếp tục đổi mới triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp. Hiện nay các tỉnh trong cụm đã duy trì và nhân rộng hơn 15.000 mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, con đường hoa, thắp sáng làng quê,… Đến nay toàn Cụm thi đua có 29 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới, 692 xã đạt nông thôn mới, trong đó 200 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 40 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức trao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Triệu Thị Bình, thôn Nà Hai, xã Quảng Khê (Ba Bể).

Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm thi đua triển khai sâu rộng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trong năm, Ủy ban MTTQ các cấp trong Cụm thi đua đã vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được trên 284 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ “vì người nghèo” và các nguồn vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã phối hợp tổ chức thăm và tặng hơn 385.000 suất quà, trị giá hàng chục tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người tàn tật,... Hỗ trợ làm mới, sửa chữa gần 5.200 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với số tiền hơn 293,1 tỷ đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất, tặng quà, khám chữa bệnh cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị thiên tai và các hỗ trợ khác giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống...

MTTQ tỉnh Bắc Kạn và các đoàn thể phối hợp tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo xây nhà Đại đoàn kết.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã tổ chức Lễ phát động và ra lời kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra.

Tính đến ngày 20/11, Ban vận động cứu trợ các tỉnh đã tiếp nhận được tổng số tiền trên 1.181 tỷ đồng, hơn 1.000 tấn hàng nhu yếu phẩm các loại, phân bổ trên 280 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại tại địa phương và hơn 1.000 tấn hàng cho các hộ gia đình bị thiệt hại khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống. Các nguồn hỗ trợ đã được thực hiện với phương châm “công khai, minh bạch”, thực hiện việc sao kê các khoản ủng hộ và niêm yết công khai các nội dung hỗ trợ theo đúng quy định.

MTTQ tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt kết nối, hỗ trợ người dân trong cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua.

Hoạt động giám sát của các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng. Trong năm, MTTQ các cấp trong Cụm thi đua chủ trì giám sát được hơn 1.500 cuộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm thi đua đã tổ chức 680 hội nghị, hội thảo phản biện xã hội vào các dự thảo Đề án, tờ trình, nghị quyết, quyết định; tham gia góp ý đối với hơn 3.300 dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án của các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương...

Phát huy những kết quả đạt được

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm thi đua tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và địa phương.

Trong đó tập trung triển khai thực hiện cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; hưởng ứng và thực hiện Phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; phát huy quyền làm chủ và tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Trước mắt, tập trung triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân, từng bước ổn định sản xuất, khôi phục kinh tế./.