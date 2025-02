Kỳ cuối: Vững mạnh từ cơ sở

BBK - Với việc không tổ chức Công an cấp huyện, nhiều cán bộ, chiến sĩ có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt huyết sẽ được tăng cường về cho cấp xã. Cùng với các nguồn lực, chính sách đang và sẽ triển khai sẽ giúp xây dựng lực lượng Công an tỉnh mạnh từ cơ sở.

Tăng cả lượng và chất

Công an xã Côn Minh, huyện Na Rì có 08 biên chế, tất cả đều là lực lượng chính quy. Hơn 02 năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã luôn bám cơ sở, bám dân, triển khai đồng bộ, bài bản các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn từng bước được củng cố, phát huy được vai trò nòng cốt trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Từ ngày 01/3, Công an xã Côn Minh sẽ được tăng cường thêm 04 biên chế là những cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đưa về. Không chỉ gia tăng số lượng mà chất lượng công tác cũng sẽ được nâng lên khi tiếp nhận thêm cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đặc biệt là liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an xã Côn Minh theo dõi tình hình trên địa bàn bằng hệ thống camera an ninh.

Đồng chí Sằm Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Côn Minh bày tỏ tin tưởng: “Với việc tăng số lượng, cách thức tổ chức bài bản, chính quy, chặt chẽ hơn, chắc chắn trong thời gian tới lực lượng Công an xã sẽ nâng cao hơn vai trò, hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”.

Đến nay, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã bố trí đủ 08 cán bộ, chiến sĩ, 100% Công an cấp xã đã bố trí tối thiểu từ 01 điều tra viên trở lên. Đặc biệt, đầu tháng tới có 350 đồng chí tình nguyện về công tác tại Công an xã. Đây sẽ là nguồn bổ sung chất lượng cho đội ngũ Công an cơ sở. Là điều kiện để Công an tỉnh thực hiện tốt phương hướng “xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Bảo đảm cơ sở vật chất cho Công an cấp xã

Đến nay, 78/102 Công an xã, thị trấn đã có trụ sở độc lập.

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn ngân sách xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo Công an tỉnh, UBND các cấp, Công an các đơn vị, địa phương, đến nay, 100% Công an xã đã có nhà ở công vụ, 78/102 Công an xã, thị trấn có trụ sở độc lập, 22/102 Công an xã, thị trấn đang triển khai xây dựng trụ sở, dự kiến hết quý I/2025, 100% Công an xã thị trấn có trụ sở làm việc độc lập. Tuy nhiên, với sự thay đổi về số lượng, tổ chức và thẩm quyền thì yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác sẽ cao hơn.

Công an xã Giáo Hiệu (Pác Nặm) phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tuần tra ban đêm.

Trao đổi về nội dung này, Đại Tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho hay: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an tạo điều kiện về mặt bằng và kinh phí để xây dựng các doanh trại Công an nhân dân ở cấp xã. Theo đó, diện tích tối thiểu để xây dựng các doanh trại là 2.000m2, gồm các hạng mục như: Trụ sở làm việc, nhà công vụ, nhà tạm giữ… Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường sẽ tạo điều kiện cho Công an cấp xã hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao”.

Tiên phong thực hiện cách mạng về tổ chức bộ máy theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, lực lượng Công an toàn quốc nói chung, Công an tỉnh Bắc Kạn nói riêng coi đây là “chìa khóa” để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.