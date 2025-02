Kỳ 2: Tất cả vì lợi ích chung

BBK - Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, việc không tổ chức Công an cấp huyện là cần thiết nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, xây dựng lực lượng Công an vững mạnh toàn diện.

Đến ngày 01/3, Công an cấp huyện trên địa bàn tỉnh chính thức kết thúc hoạt động.

Hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Ngày 18/02, Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành và báo cáo Bộ Công an về kết quả thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an tại địa phương. Theo kế hoạch, đến ngày 01/3, bộ máy của Công an tỉnh có hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã sẽ chính thức được vận hành. Công an huyện không còn, không phải là sự kết thúc hoàn toàn mà mở ra chặng đường mới trong việc xây dựng lực lượng Công an theo phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. Những cán bộ, chiến sĩ mẫn cán, có năng lực trình độ chuyên môn, nhiệt huyết với nghề của Công an cấp huyện sẽ tiếp tục được bố trí về các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và tăng cường về cấp xã để thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đồng thuận cao với chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện.

Năm 2000, sau khi ra trường, anh Hoàng Tiến Dũng (hiện là Phó Trưởng công an huyện, cấp bậc Thiếu tá) về nhận công tác tại Công an huyện Ba Bể. 15 gắn bó với Ba Bể để lại trong anh Dũng nhiều kỷ niệm, anh coi nơi đây là quê hương thứ hai. Theo phương án dự kiến, anh Dũng được điều động về công tác tại phòng chuyên môn Công an tỉnh từ ngày 01/3. Tuy được về gần nhà nhưng anh Dũng vẫn có sự luyến tiếc khi phải rời xa vùng đất đã giúp anh rèn luyện và trưởng thành. Cùng với Thiếu tá Dũng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của 06 đội nghiệp vụ Công an huyện Ba Bể đang gấp rút thực hiện bàn giao để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Giây phút chuẩn bị chia tay nơi công tác không tránh được xúc động, lưu luyến, nhưng đã là đảng viên, là chiến sĩ Công an nhân dân phải gác lại niềm riêng để thực hiện phân công, điều động của tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Kạn sẵn sàng vì lợi ích chung.

Sẵn sàng vì lợi ích chung

Lãnh đạo Công an tỉnh thông tin: Khi triển khai chủ trương của Bộ Công an, hầu hết tại các vị trí công tác, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đều chủ động đề đạt nguyện vọng cá nhân với tinh thần người ở lại là để gánh vác công việc của Đảng, Nhà nước, người xin nghỉ cũng vì lợi ích chung. Đã có 04 đồng chí lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, gồm 03 đồng chí trưởng phòng và 01 đồng chí phó trưởng phòng; có 02 đồng chí trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện xin thôi giữ chức vụ cấp trưởng để đảm nhiệm chức vụ cấp phó; có 33 đồng chí đội trưởng, trưởng công an cấp xã xin giữ chức vụ đội phó, phó trưởng công an xã để tạo điều kiện cho việc tổ chức bố trí những đồng chí có năng lực nổi trội hơn đảm nhiệm các chức vụ tại đơn vị công tác, có 350 đồng chí tình nguyện về công tác tại Công an xã.

Công an thành phố Bắc Kạn bảo đảm hoạt động bình thường trong quá trình sắp xếp bộ máy.

Thượng úy Nguyễn Thái Ngọc, Đội Tham mưu Công an thành phố Bắc Kạn cho hay: “Dù được điều chuyển về các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh hay tăng cường cho tuyến xã, anh em trong đơn vị đều động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân, tất cả vì lợi ích chung của đất nước”./.

(Còn nữa)