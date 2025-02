Kỳ 1: Khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm trong tinh gọn bộ máy

BBK - Trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an và Tỉnh ủy Bắc Kạn, Công an Bắc Kạn đang thực sự bước vào cuộc cách mạng về bộ máy với quyết tâm cao, thống nhất từ trên xuống dưới nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và vì dân phục vụ.

Đại biểu dự hội nghị quán triệt, triển khai về tinh gọn bộ máy trong lực lượng theo chỉ đạo của Trung ương vào ngày cận Tết 2025.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn chia sẻ về quá trình sắp xếp bộ máy.

Những cuộc họp tối muộn

Ngày 18/02, Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành và báo cáo Bộ Công an về kết quả thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an tại địa phương. Bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động từ ngày 01/3. Điều này có nghĩa là trong vòng 20 ngày, kể từ ngày 25/01, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch 282-KH/ĐUCA về thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Công an Bắc Kạn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nói rõ tiến trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Công an Bắc Kạn: Ngày 25 /01, Đảng uỷ Công an Trung ương ban hành Kế hoạch 282-KH/ĐUCA thì 01 ngày sau, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết (03/02), Đảng uỷ Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt đến các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng các phòng và tương đương thuộc Công an tỉnh; tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Công an các huyện, thành phố. Ngày 06/2, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Hướng dẫn số 378 về sắp xếp, bố trí cán bộ Công an cấp huyện theo Đề án số 25, ngày 07/2, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch về rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an; đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt đến lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và chỉ huy các đội công tác, trưởng Công an cấp xã.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Bắc Kạn.

“Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi họp, hội nghị không kể ngày nghỉ, thậm chí họp cả buổi tối về nội dung sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”. Còn đối với bộ phận tham mưu giúp việc phải làm việc xuyên đêm để kịp hoàn thành các báo cáo, phương án theo hạn định”, Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm.

Đồng thuận từ trên xuống dưới

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Bắc Kạn đồng thuận cao với chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong lực lượng Công an lần này trọng tâm là không tổ chức Công an cấp huyện. Đây là việc làm với khối lượng công việc lớn, gấp rút, khó khăn vì liên quan đến tổ chức bộ máy, sắp xếp con người, chế độ, chính sách đi cùng. Quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh là quan trọng, nhưng sự đồng thuận trong toàn lực lượng cũng là yếu tố quyết định thành công của cuộc cách mạng về bộ máy.

Thượng tá Hùng Thế Hoàng, Phó Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn chia sẻ: “Là người chiến sĩ Công an nhân dân, chúng tôi xác định dù làm việc gì, công tác ở đâu cũng đều phục vụ dân, phục vụ nước nên sẵn sàng tâm thế hoàn thành mọi nhiệm vụ. Khi cấp trên phổ biến xuống đơn vị về không tổ chức Công an cấp huyện, dù có đôi chút luyến tiếc vì gắn bó nhiều năm nhưng cán bộ, chiến sĩ đều đồng thuận, có đồng chí là đội trưởng xung phong đi các xã, phường”.

Hiện nay, toàn tỉnh đang gấp rút sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương với mục tiêu góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tinh thần, trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của Công an tỉnh về tinh gọn bộ máy là điều cần được biểu dương, ghi nhận./.

(Còn nữa)