Công an Bắc Kạn công bố giải thể Công an cấp huyện từ ngày 01/3

BBK - Sáng 28/2, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Trưởng bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu dự lễ công bố.

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về sắp xếp bộ máy. Theo đó, từ ngày 01/3, giải thể 08 đơn vị Công an cấp huyện, như vậy về tổ chức, Công an Bắc Kạn chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã.

Đồng chí Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định về công tác cán bộ.

Dịp này, Công an tỉnh công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng để phù hợp với sự thay đổi về bộ máy, chức năng, nhiệm vụ do giải thể Công an cấp huyện cũng như tiếp nhận thêm 04 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở chuyên môn của UBND tỉnh sang Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong lực lượng Công an lần này trọng tâm là không tổ chức Công an cấp huyện. Đây là việc làm với khối lượng công việc lớn, gấp rút, khó khăn vì liên quan đến tổ chức bộ máy, sắp xếp con người, chế độ, chính sách đi cùng. Quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh là quan trọng, nhưng sự đồng thuận trong toàn lực lượng cũng là yếu tố quyết định thành công của cuộc cách mạng về bộ máy.

Quang cảnh buổi lễ.

Đã có 04 đồng chí lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, gồm 03 đồng chí trưởng phòng và 01 đồng chí phó trưởng phòng; có 02 đồng chí trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện xin thôi giữ chức vụ cấp trưởng để đảm nhiệm chức vụ cấp phó; có 33 đồng chí đội trưởng, trưởng công an cấp xã xin giữ chức vụ đội phó, phó trưởng công an xã để tạo điều kiện cho việc tổ chức bố trí những đồng chí có năng lực nổi trội hơn đảm nhiệm các chức vụ tại đơn vị công tác, có 350 đồng chí tình nguyện về công tác tại Công an xã.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, nhất là những lãnh đạo, cán bộ Công an cấp huyện, Đội công tác, đã sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để vì lợi ích chung. Đồng chí đề nghị, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, giao phó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân./.