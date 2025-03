Công an Bắc Kạn thông báo địa điểm tiếp nhận, giải quyết TTHC các lĩnh vực mới tiếp nhận

BBK- Tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, người dân, Công an tỉnh Bắc Kạn thông báo địa điểm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hỗ trợ người dân làm TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Đối với lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tuý, chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về Bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, địa chỉ tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Trước đó, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ ngày 01/3, Công an tỉnh tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, cụ thể: Tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải (cũ); tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông (cũ); tiếp nhận nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ)./.