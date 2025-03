Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an từ ngày 1/3

BBK- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an địa phương theo hướng sắp xếp tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã), Bộ Công an hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an từ ngày 1/3/2025 như sau: