Mùa xuân đầu tiên ở Tà Han

BBK - Xuân Ất Tỵ 2025 là mùa xuân đầu tiên 25 hộ dân Tà Han, xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) được vui Tết trong những căn nhà mới khang trang, kiên cố do Bộ Quốc phòng xây tặng. Bộ đội cùng đón giao thừa, cùng nắm tay hát vang bài ca kết đoàn, bộ đội xông nhà "lấy may" trong xuân vui bình yên.

Bộ đội và người dân Tà Han cùng nhau gói bánh chưng.

9h sáng, Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn dừng xe trên đỉnh Tà Han, đông đảo bà con trong thôn ùa ra chào đón với nụ cười rạng rỡ và cái ôm thật chặt. "Các con về ăn Tết, cả bản đều vui", người già Tà Han thân mật chào mừng.

Quân dân tay trong tay cùng hát vang bài ca kết đoàn.

25 cán bộ, chiến sĩ về ăn tết cùng đồng bào Tà Han năm nay đa số là lực lượng tham gia xây dựng khu tái định cư từ 3 tháng trước. Nhìn những ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới do chính tay mình cùng đồng đội vất vả xây dựng ngày cuối năm, Binh nhất Bàn Tây Nguyên - chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 750 Bộ CHQS tỉnh không giấu được niềm xúc động.

Bộ đội và Nhân dân cùng liên hoan chờ đón giao thừa.

Sắp xếp xong, bộ đội và bà con chia làm hai nhóm thi gói bánh chưng. Tình quân dân gửi gắm trong những chiếc bánh chưng xanh, tiếng lợn mổ thịt ngày cuối năm rộn khắp núi đồi mang đến không khí Tết đầm ấm, an vui. Bữa cơm chiều tất niên, chương trình giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ và cả màn bắn pháo hoa thời khắc giao thừa để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân Tà Han. Dường như mọi âu lo, phiền muộn thường ngày và cả những bất an do mưa bão mang đến từ tháng 9 năm trước đã tan biến trên khuôn mặt của 25 hộ dân Khu tái định cư Tà Han. Bà con mong chờ và tin vào cuộc sống tốt đẹp trong năm mới.

Đoàn công tác của Bộ CHQS tặng quà cho người dân Tà Han trong buổi sáng mùng 1 Tết.

Theo nghi lễ của đồng bào theo đạo, sáng đầu năm, phụ nữ Tà Han cùng nhau đi cầu nguyện còn đàn ông ở nhà tiếp khách. Gia đình Bí thư Chi bộ Giàng Á Trừ được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh chọn để xông nhà đầu tiên. Quà lì xì đầu năm là 02 chiếc bánh chưng, 01 quyển lịch cùng những lời chúc tốt đẹp đến gia chủ. Đáp lại là cái bắt tay thật chặt, chén trà nóng đầu xuân và cả lời cảm ơn chân thành. Trong câu chuyện đầu năm nói với bộ đội, Bí thư Chi Bộ Giàng Á Trừ không ngừng nhắc đến tình cảm sâu nặng của bà con vùng chịu thiên tai Tà Han đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

"Người dân Tà Han ai cũng coi bộ đội như con em trong nhà. Nếu không có sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Quân đội, Tết này chắc bà con không vui được đến vậy", anh Trừ bộc bạch.

Bộ đội và người dân Tà Han chụp hình lưu niệm nhân dịp năm mới.

Chúc Tết tại 25 hộ dân trong khu tái định cư, Đoàn công tác đều nhận được tình cảm nồng ấm, những câu mời chân thành ăn Tết cùng bà con. Ra tận sân mời bộ đội vào nhà vui xuân, ông Giàng A Dế hồ hởi khoe: "Tết này, mấy anh em, con cháu trong gia đình rủ nhau mổ lợn để đón xuân trong những căn nhà mới. Chừng này tuổi tôi mới được ở trong ngôi nhà khang trang, đẹp đến thế. Mấy đứa nhỏ nhà tôi đã biết dùng bếp gas, biết bật bình tắm nước nóng và dần quen ngủ trên đệm. Tất cả là đều do bộ đội xây, bộ đội và các cấp, ngành tặng đấy".

Thượng tá Trịnh Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho hay: "Đây là năm đầu tiên người dân Tà Han đón tết tại nơi tái định cư mới khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, thực tế bà con vẫn còn nhiều lo toan và bỡ ngỡ trong thực hiện nếp sống mới, vì thế, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện chương trình “Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân dân”. Mục đích nhằm giúp bà con xây dựng nếp sống mới, tô thắm thêm nét đẹp truyền thống của Quân đội nhân dân, làm thắm hơn mối quan hệ đoàn kết quân với dân. Đây cũng là hoạt động văn hóa, xã hội có ý nghĩa thiết thực tiếp tục thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội trong tình hình mới".

Xuân đến gieo lộc biếc, mang lại niềm tin và sức sống mới cho muôn nơi. Đối với người dân Khu tái định cư Tà Han, xuân đầu tiên dù có chút bỡ ngỡ nhưng thắm đượm tình quân dân và lòng phấn chấn tin tưởng vào tươi lai rộng mở./.