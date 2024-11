Bắc Kạn quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Chị Nình Thị Thập, thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, huyện Ba Bể dọn vào ở trong căn nhà Đại đoàn kết mới được xây dựng.

Chị Nình Thị Thập, thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, huyện Ba Bể có gia cảnh neo đơn, sống một mình, căn nhà cũ trước kia hư hỏng xuống cấp, nhưng một thân phụ nữ nên chị lực bất tòng tâm. Căn nhà Đại đoàn kết này là ước nguyện cả đời của chị, nay đã thành hiện thực. Chị Thập cho biết: "Rất cảm ơn các cơ quan, đoàn thể đã giúp tôi có một căn nhà tốt hơn. Từ nay tôi sẽ tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, không còn phải lo lắng về nhà dột khi mùa mưa đến, lạnh khi đông về".

Việc triển khai xây dựng 500 nhà Đại đoàn kết theo hình thức chìa khóa trao tay được giao cho Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện. Ngay từ khi triển khai, Công an tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố, xã phối hợp với địa phương tiến hành rà soát, lựa chọn những đối tượng phù hợp. Theo đó, việc tổ chức thực hiện quy trình xét chọn đối tượng thụ hưởng nghiêm túc, các địa phương đều tích cực tuyên truyền triển khai đến Nhân dân. Huyện Ba Bể là một trong những địa phương có số lượng nhà được xây dựng nhiều nhất, huyện đã gấp rút hoàn thành xong các ngôi nhà trước 31/8/2024.

Thượng tá Phạm Quốc Trung, Trưởng Công an huyện Ba Bể cho biết: Công an huyện Ba Bể đã hoàn thành 99/99 căn nhà lắp ghép cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, lực lượng công an và đơn vị, địa phương, doanh nghiệp còn ủng hộ bà con các vật dụng thiết yếu như téc nước, giường, bàn ghế... Đặc biệt, mỗi căn nhà đều treo ảnh Bác Hồ ở vị trí trang trọng, như một biểu tượng giáo dục lòng biết ơn và lý tưởng cách mạng...

MTTQ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành 500 nhà Đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh.

Hiện toàn tỉnh còn 18.067 hộ nghèo và 7.472 hộ cận nghèo. Trong đó, còn 7.266 hộ nghèo, 937 hộ cận nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở; 2.878 hộ nghèo, 215 hộ cận nghèo thiếu hụt về diện tích nhà ở. Thời gian qua, từ nhiều nguồn lực khác nhau đã có hơn 2.200 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhà ở bảo đảm an toàn để “an cư, lạc nghiệp”, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Từ đầu năm đến nay, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được gần 37,6 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ cơ sở hỗ trợ làm mới 659 nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá hơn 37,3 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn thành 559 nhà, 100 nhà đang triển khai thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 22/10/2024 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để đến hết ngày 31/12/2025 hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, bao gồm cả 3 chương trình: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu quốc gia; Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Hiện cả nước còn 153.881 căn nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí tối thiểu để thực hiện là 6.500 tỷ đồng.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết: Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài. Vì vậy, trước hết, tỉnh lựa chọn, đặt mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 2.000 hộ nghèo có nhà đã quá hư hại, hoàn cảnh rất khó khăn trước. Đồng thời, tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa để có nguồn lực từng bước xóa nhà tạm cho tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về diện tích và chất lượng nhà ở.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cùng nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Hoàng Văn Phẩm, thôn Nà Vài, xã Bằng Thành.

Để thực hiện mục tiêu này, các cấp chính quyền, đoàn thể đa dạng hóa các phương thức, nội dung tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng, đúng đối tượng, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy và phối hợp với các ngành chức năng điều chỉnh các biện pháp, giải pháp triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát quá trình triển khai thực hiện, nhất là ở cơ sở và đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc giám sát, đánh giá khi triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương.

Tập trung tuyên truyền, kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và huy động các nguồn hợp pháp khác để ủng hộ kinh phí hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Kết hợp việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát thông qua Phong trào “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động xây dựng và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; cuộc vận động, phong trào thi đua của các tổ chức chính trị-xã hội... để tạo nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở.../.