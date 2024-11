Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024

BBK - Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2024, tối 21/11, tại phố đi bộ Sông Cầu (TP. Bắc Kạn), Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.