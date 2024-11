Bộ Công an hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp Trường THCS Huyền Tụng

BBK - Ngày 21/11, tại Trường THCS Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn), Bộ Công an, các nhà tài trợ, Công an tỉnh Bắc Kạn và UBND thành phố Bắc Kạn phối hợp tổ chức chương trình đầu tư xây dựng, nâng cấp các hạng mục của Trường THCS Huyền Tụng.

Ban Giám hiệu Trường THCS Huyền Tụng tiếp nhận kinh phí hỗ trợ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và thành phố Bắc Kạn.

Ngày 14/11/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn đã báo cáo đề xuất gửi Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và được đồng chí Bộ trưởng nhất trí đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo lại 06 công trình, hạng mục nhằm đáp ứng điều kiện công nhận Trường THCS Huyền Tụng đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2025, với tổng kinh phí là 5 tỷ đồng. Toàn bộ các công trình, hạng mục được thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và các nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an và các nhà tài trợ, đầu tư, đã dành cho Bắc Kạn và ngành Giáo dục. Đồng chí ghi nhận và biểu dương Công an tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì tham mưu đề xuất chương trình và nhấn mạnh: Công an tỉnh Bắc Kạn là đơn vị có nhiều thành tích trong hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chung tay xây dựng nông thôn mới… Mong rằng trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn nói chung và ngành Giáo dục nói riêng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ từ Bộ Công an, các nhà đầu tư, các cơ quan tổ chức.

Các đại biểu kiểm tra thực tế các điểm thực hiện hạng mục, công trình xây dựng.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chia sẻ: Các hạng mục công trình được đầu tư xây dựng, nâng cấp của Trường THCS Huyền Tụng là tình cảm của Bộ Công an nói chung, sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang nói riêng; sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn, của các nhà tài trợ đã tích cực phối hợp ủng hộ về vật chất tinh thần. Đồng chí chúc mừng thầy và trò Trường THCS Huyền Tụng được đầu tư, xây dựng để có nơi giảng dạy, học tập kiên cố, khang trang hơn.

Sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Công an và các nhà đầu tư là điều kiện quan trọng để nhà trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2025. Tạo động lực để thầy và trò vượt mọi khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học trong năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo./.