Trường Mầm non Nguyên Phúc đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

BBK - Sáng 28/2, UBND xã Nguyên Phúc (Bạch Thông) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Mầm non Nguyên Phúc đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Bạch Thông.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Trường Mầm non Nguyên Phúc, xã Nguyên Phúc được thành lập theo Quyết định số 576/TCCB ngày 17/8/1995 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Bắc Kạn).



Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi Lễ.

Nằm trên địa bàn xã vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo cao, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế... Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và sự quan tâm của các cấp, ngành, sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh, Trường Mầm non Nguyên Phúc đã vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nguyên Phúc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần vào thành tựu chung của ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu trao Bằng công nhận Trường Mầm non Nguyên Phúc đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Những năm học gần đây, nhà trường luôn huy động 100% trẻ mẫu giáo đến trường; trẻ đến trường được đảm bảo an toàn, được ăn bán trú tại trường; trên 90% trẻ có chiều cao, cân nặng phát triển bình thường; 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non. Năm học 2024-2025 nhà trường có 07 nhóm/lớp với 115 trẻ; có 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên nhà trường cơ bản có đủ số lượng, cơ cấu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; 100% giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn. Hằng năm, 100% giáo viên được đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp từ mức khá trở lên. Đội ngũ giáo viên đã khẳng định được năng lực của mình tại các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện (có 11 giáo viên dạy giỏi cấp trường và 04 giáo viên dạy giỏi cấp huyện).



Với những kết quả đạt được, thời gian qua, Trường Mầm non Nguyên Phúc đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Trong đó, năm học 2020-2021 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 03 năm học liên tiếp (từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023) nhà trường được UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen, Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua.

Nhà trường đã đạt 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và được UBND tỉnh quyết định công nhận, cấp Bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I tại Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 26/12/2024.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân địa phương; những cố gắng và thành tích của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong quá trình xây dựng Trường Mầm non Nguyên Phúc đạt chuẩn quốc gia. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và nhà trường cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ để giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Nhà trường cần phát huy thành tích đạt được, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục ngày càng khang trang, sạch đẹp. Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, phối hợp với các cấp, ngành, các bậc phụ huynh và cộng đồng trong thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.../.