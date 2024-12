Thư viện thân thiện lôi cuốn học sinh đến với văn hóa đọc

BBK - Với mục tiêu giúp học sinh xây dựng thói quen, kỹ năng đọc sách, tạo môi trường học tập thân thiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn phối hợp với tổ chức Room to read (Tổ chức phi chính phủ quốc tịch Mỹ tại Việt Nam) triển khai mô hình thư viện thân thiện ở 08 trường tiểu học trong tỉnh.

Học sinh Trường Tiểu học Nông Hạ (Chợ Mới) thích thú khi được đọc sách ở thư viện thân thiện.

Mô hình thư viện thân thiện bắt đầu từ tháng 01/2024. Mô hình được xây dựng giúp định hướng cho học sinh đọc sách theo trình độ, nhận thức, từ đó rèn luyện kỹ năng tra cứu tài liệu, phát huy tính sáng tạo và nâng cao kiến thức cho các em. Sự có mặt của Thư viện thân thiện Room to Read với số lượng đầu sách phong phú đã góp phần hình thành thói quen đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ (Chợ Mới) kiểm tra nội dung các cuốn sách trong thư viện thân thiện.

Mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2024 - 2027 được thực hiện tại 8 trường: Trường PTDTBT Tiểu học Bành Trạch và Trường Tiểu học thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; Trường Tiểu học Cao Kỳ, Trường Tiểu học Quảng Chu và Trường Tiểu học Nông Hạ, huyện Chợ Mới; Trường TH&THCS Cư Lễ, Trường TH&THCS Kim Lư và Trường PTDTBT Tiểu học Văn Vũ, huyện Na Rì.

Tham gia chương trình, mỗi trường được Tổ chức Room to Read cung cấp sách, vật phẩm giáo dục, quản lý và hoạt động thư viện. Đồng thời, tập huấn thiết lập, quản lý thư viện, tiết đọc thư viện.

Học sinh Trường TH&THCS Cư Lễ (Na Rì) thích thú khi trình diễn thời trang do chính mình thiết kế.

Sách được trưng bày và phân loại theo chiều cao, trình độ đọc của học sinh và dán theo từng mã màu tương ứng. Không chỉ có sách, các góc trò chơi cũng được trang bị và sắp xếp nhằm tạo môi trường đọc và học thân thiện, cuốn hút. Nhờ vậy, vào những giờ ra chơi, Thư viện đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh.

Sau thời gian ngắn triển khai, mô hình Thư viện thân thiện Room to Read đã cho thấy những ưu việt so với thư viện truyền thống. Đáng chú ý nhất là việc định hướng cho học sinh đọc sách theo trình độ, nhận thức. Những tiết đọc to và tiết mượn sách rất hấp dẫn học sinh. Sau khi đọc sách tại thư viện, học sinh có những hoạt động mở rộng cảm thụ riêng theo khả năng, năng khiếu xoay quanh chủ đề vừa được đọc. Các em có thể viết, vẽ, làm thơ, thảo luận, đóng kịch... tùy vào tư duy sáng tạo của bản thân.

Trường TH&THCS Kim Lư (Na Rì) phấn khởi khi được xây dựng mô hình thư viện thân thiện.

Tại Trường Tiểu học Nông Hạ (Chợ Mới), ngày 24/8/2024, nhà trường tổ chức buổi ra mắt mô hình thư viện thân thiện. Mô hình đã tạo không gian học tập mở, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thông tin, rèn luyện thói quen và kỹ năng đọc sách. Trong buổi lễ ra mắt mô hình, đông đảo học sinh hào hứng, khi biểu diễn những hoạt động như văn nghệ chào mừng, trình diễn thời trang, đố vui có thưởng…

Thư viện thân thiện tại Trường Tiểu học Nông Hạ (Chợ Mới).

Thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh và học sinh hào hứng với hoạt động của thư viện thân thiện theo mô hình của Room to Read hoàn toàn mới so với mô hình thư viện truyền thống. Đến với thư viện thân thiện, học sinh được hướng dẫn chọn sách, đọc sách phù hợp với độ tuổi. Việc mã hóa sách theo hệ thống mã màu rất sinh động, dễ thấy, dễ lấy.

Học sinh hào hứng đọc sách trong không gian thư viện thân thiện.

Ngoài các tiết học chính khóa và ngoại khóa trong thư viện, học sinh còn được mượn sách về nhà, từ đó lan tỏa văn hóa đọc tới những người thân trong gia đình. Mô hình được đánh giá là phù hợp với độ tuổi tiểu học, hỗ trợ xây dựng thói quen đọc cho học sinh. Thư viện thân thiện cũng có đủ không gian để học sinh tham gia vào các hoạt động nhóm.

Học sinh Trường Tiểu học Quảng Chu (Chợ Mới) với màn biểu diễn thời trang do các em tự thiết kế.

Thông qua những giờ đọc, tiết học tại thư viện, học sinh không chỉ tiếp cận được nhiều đầu sách hay mà còn được khơi gợi niềm đam mê đọc sách. Nhờ vậy, học sinh chủ động trong việc tìm đọc sách, phát triển vốn từ. Đồng thời, góp phần giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh./.