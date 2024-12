Tập huấn Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cho cán bộ, giáo viên cấp mầm non

Lớp tập huấn nhằm phát triển nội dung giáo dục an toàn giao thông trong thực hiện Chương trình GDMN.

130 học viên gồm chuyên viên phụ trách chuyên môn GDMN phòng GD&ĐT; đại diện CBQL, giáo viên cốt cán cấp học mầm non thuộc 8 huyện, thành phố; đại diện giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh được tập huấn về những nội dung như: Kiến thức pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông; hướng dẫn, thực hành kỹ năng lái xe an toàn; nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi; nâng cao năng lực tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em mẫu giáo; công tác tuyên truyền, phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để đảm bảo an toàn giao thông trong việc đưa, đón trẻ em mầm non đến trường.

Các đại biểu tham dự tập huấn Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.

Tại lớp tập huấn, học viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn giao thông của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị trong việc thực hiện nội dung giáo dục an toàn giao thông.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực về quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ.

Được biết, Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” được Bộ GD&ĐT chỉ đạo, triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2023-2024. Qua 1 năm triển khai thực hiện, đã có 8/8 huyện, thành phố đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục ATGT trong Chương trình GDMN phù hợp theo các độ tuổi của trẻ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; các cơ sở GDMN tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ mẫu giáo; 100% các nhóm, lớp xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề tháng “Bé với an toàn giao thông”; tích hợp lồng ghép giáo dục ATGT trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ tại các cơ sở GDMN; 100% trẻ em mầm non được làm quen với các phương tiện và quy định giao thông…/.