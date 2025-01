Triển khai các hoạt động Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” năm 2025

Các hoạt động của Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” triển khai tại tỉnh Bắc Kạn đã được 01 năm, tại 08 trường có cấp tiểu học. Đến nay, 08 thư viện thân thiện đã được tổ chức Room to Read cấp cho mỗi trường 06 bàn thấp, 06 giá sách theo 6 mã màu, thảm xốp trải sàn và các vật phẩm giáo dục phù hợp với học sinh tiểu học.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức Room to Read triển khai Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” năm 2025.

Với 5.972 bản sách (bao gồm 5.600 bản sách ngoài thị trường và 192 bản sách do Room to Read xuất bản), các trường đã hoàn thành việc đăng ký cá biệt và dán mã đăng ký cá biệt cho toàn bộ sách do Room to Read cấp và sách truyện thiếu nhi sẵn có của trường trước ngày khai trương thư viện; đã bố trí 04 tiết đọc thư viện/lớp, trong đó dành 03 tiết để thực hiện tiết đọc to và 01 tiết dành cho tiết mượn sách.

Triển khai hoạt động thư viện thân thiện tại Trường Tiểu học Cao Kỳ (Chợ Mới).

Tuy nhiên, do là năm đầu triển khai thực hiện Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” tại tỉnh Bắc Kạn nên việc thiết lập thư viện, một số đơn vị vẫn còn sử dụng mẫu biểu cũ; trong thực hiện tiết đọc thư viện, một số ít giáo viên chưa biết cách xác định mục tiêu cụ thể, phù hợp với quyển sách mình lựa chọn để thực hiện tiết đọc to; một số ít giáo viên chưa hiểu đúng về tiết mượn sách, cách thức thực hiện tiết mượn sách đúng quy trình theo hướng dẫn…

Cô và trò Trường Tiểu học Nông Hạ (Chợ Mới) trong tiết đọc to tại Thư viện thân thiện của nhà trường.

Trong năm 2025, đối với 08 trường tham gia Dự án, theo bản thỏa thuận hợp tác, các trường sẽ tiếp tục thực hiện tiết đọc thư viện đảm bảo đủ 04 tiết/tháng/lớp.

Học sinh háo hức tìm hiểu kiến thức qua sách trong Thư viện thân thiện, Trường Tiểu học thị trấn Chợ Rã (Ba Bể).

Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với tổ chức Room to Read và hoa hậu H’Hen Niê trao tặng 02 thư viện thân thiện cho Trường Tiểu học Vân Tùng, huyện Ngân Sơn và Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Na Rì.

Thư viện thân thiện tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Bành Trạch(Ba Bể).

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với tổ chức Room to Read khảo sát tại 06 trường ở huyện Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì để tham gia Dự án./.