Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ 8B, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn

Tiết mục văn nghệ được người dân tổ 8B biểu diễn tại Ngày hội.

Tổ 8B phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn có 120 hộ dân. Trong năm 2024, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ đã đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; mối quan hệ cộng đồng trong khu dân cư ngày càng gắn bó, đoàn kết. Trong năm, tổ có 119/120 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, người dân luôn hăng hái thực hiện tốt các phong trào thi đua; công tác giải tỏa hành lang đường thoát hiểm; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; công tác khuyến học, từ thiện, phong trào văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao... được hưởng ứng tích cực. Từ đó tạo động lực, khơi dậy tiềm năng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Hiện tổ 8B, phường Đức Xuân không có hộ nghèo, phần lớn hộ dân có mức thu nhập khá.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng những kết quả mà người dân tổ dân 8B phường Đức Xuân đã đạt được trong thời gian qua.

Đông đảo người dân hào hứng đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vui mừng trước những kết quả mà khu dân cư đã đạt được, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn người dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội./.