BBK - Thực hiện Dự án “Cải thiện sinh kế cho các cộng đồng nghèo, tiếp tục” do Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới – Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ, từ ngày 19 - 29/11/2024, Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em tổ chức lớp tập huấn nghề thủ công truyền thống dân tộc Dao tại huyện Bạch Thông.

Chị Lý Thị Quyên, Giám đốc HTX Thiên An hướng dẫn các học viên là hội viên phụ nữ thêu thổ cẩm.

Tại lớp tập huấn nghề, 35 học viên là hội viên phụ nữ tại các xã Vi Hương, Đôn Phong, Lục Bình, Nguyên Phúc (Bạch Thông) đã được 02 thợ thủ công nhiều kinh nghiệm của Hợp tác xã Thiên An hướng dẫn thêu họa tiết thổ cẩm của dân tộc Dao đỏ; hướng dẫn thêu thùa, may vá; thực hành may vá túi, gối, trang phục dân tộc…

Lớp tập huấn nghề thủ công truyền thống được tổ chức nhằm góp phần gìn giữ và phát triển nghề thủ công truyền thống của dân tộc Dao. Giúp các học viên hiểu và biết cách để tự làm ra các sản phẩm thêu thùa, may vá thủ công truyền thống của người Dao. Sau khóa tập huấn, các sản phẩm đạt chất lượng có thể được Hợp tác xã Thiên An thu mua lại, góp phần tạo thu nhập cho các học viên./.