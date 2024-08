Thông báo tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền

2.1. Số lượng biên chế công chức cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm:

Tổng số 26 chỉ tiêu (khối Đảng, đoàn thể 03 chỉ tiêu; khối chính quyền 23 chỉ tiêu).

2.2. Số lượng vị trí việc làm thi tuyển: 22 vị trí (khối Đảng, đoàn thể 03 vị trí; khối chính quyền 19 vị trí).

2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển vào công chức khối Đảng, đoàn thể: Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức vào khối Đảng, đoàn thể, cụ thể như sau:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi đến dưới 25 tuổi tính đến ngày tổ chức thi tuyển;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng (đúng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo), chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển vào công chức khối chính quyền: Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức vào khối chính quyền, cụ thể như sau:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng (đúng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo), chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

2.4. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 12/8/2024 đến 16h30’ ngày 10/9/2024.

2.5. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ:

https://dichvucong.backan.gov.vn (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo ngày 27/11/2020 của Chính phủ). Số điện thoại liên hệ: 0984030479.

2.6. Hình thức, nội dung thi tuyển:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.

Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác.

Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

- Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định. Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

- Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Viết.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

- Thang điểm: 100 điểm.

2.7. Thời gian thi và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024.