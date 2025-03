Cháy rừng tại thôn Nà Dì, xã Dương Quang, đe dọa an toàn nhà của một số hộ dân

BBK - Khoảng 13h chiều nay (22/3), tại thôn Nà Dì, xã Dương Quang (thành phố Bắc Kạn) xảy ra vụ cháy thiêu rụi nhiều diện tích rừng trồng của người dân. Tính đến 17h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa thể dập tắt, đe dọa an toàn nhà của một số hộ dân.

Lửa đã thiêu rụi nhiều diện tích rừng trồng của người dân.

Clip cháy rừng tại thôn Nà Dì, xã Dương Quang.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy, có thể do người dân bất cẩn khi đốt rác làm lửa lan lên rừng. Diện tích bị cháy chủ yếu là rừng mỡ khoảng 4 – 5 tuổi của người dân trong thôn. Nhận được tin báo từ cơ sở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng kiểm lâm, bộ đội, dân quân tự vệ... cùng người dân triển khai các biện pháp dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, địa hình dốc nên việc chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Diện tích rừng bị cháy hàng nghìn mét vuông, lửa còn uy hiếp an toàn nhà của một số hộ dân sống gần rừng.

Hiện nay, theo thông tin phóng viên mới nhận được, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều động xe chuyên dụng vào tham gia chữa cháy cùng lực lượng tại chỗ./.