Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông sau khi không còn Công an cấp huyện

BBK - Nhằm bảo đảm công tác an toàn giao thông không bị gián đoạn khi không còn Công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Kạn đã triển khai các giải pháp linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.