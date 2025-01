Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2025

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2024, ngành giao thông vận tải Bắc Kạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Các công trình giao thông trọng điểm được đầu tư, nâng cấp. Trong đó, đã hoàn thành thẩm định và phê duyệt 5 dự án giao thông mới, đồng thời tổ chức gần 40 đợt kiểm tra việc nghiệm thu, hoàn thành của 30 công trình, dự án giao thông trên địa bàn tỉnh. Triển khai xây dựng danh mục các dự án giao thông quan trọng đến năm 2030, xây dựng trung hạn thời kỳ 2026-2030; góp ý hoàn thiện quy hoạch cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và chuẩn bị đầu tư cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng. Ngành Giao thông vận tải cũng thực hiện tốt công tác bảo trì và sửa chữa thường xuyên các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ được ủy thác, đảm bảo an toàn, thông suốt trong điều kiện khó khăn do thiên tai, bão lũ. Năm 2024, công tác quản lý vận tải và an toàn giao thông cũng được duy trì tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong các dịp cao điểm. Sở đã cấp mới hơn 5.000 giấy phép lái xe, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các hoạt động vận tải khách và hàng hóa. .

Lãnh đạo sở Giao thông vận tải khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024.

Tuy nhiên, năm qua ngành Giao thông cũng ghi nhận nhiều thách thức như tình trạng tai nạn giao thông tăng ở cả ba tiêu chí (số vụ, người chết, người bị thương) và ảnh hưởng nghiêm trọng từ bão lũ. Sở đã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn ngành.

Bước sang năm 2025, Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện hạ tầng giao thông, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, chuyển đổi số, và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để thực hiện thành công các dự án giao thông trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dịp này, Sở tiến hành khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2024./.