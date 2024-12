Bạch Thông chú trọng phát triển sản phẩm OCOP

Những sản phẩm của HTX Thiên An như trang phục, khăn, túi thổ cẩm... được nhiều khách hàng ưa thích.

Hiện toàn huyện Bạch Thông có 41 sản phẩm OCOP của 18 chủ thể. Trong đó 03 sản phẩm được công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, năm 2024 gồm: Trà hoa vàng của HTX Nông nghiệp công nghệ cao BK Foods, rượu quýt của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh GREEN Tech, gối thổ cẩm dược liệu Thiên An của HTX Thiên An…

Những sản phẩm được chọn lọc tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh đều là đặc trưng vùng miền, sử dụng nguyên liệu, công nghệ địa phương hoặc do người dân địa phương thực hiện. Có nhiều sản phẩm truyền thống, là những thương hiệu thế mạnh sẵn có của huyện như: Măng nứa tép, quýt, gạo nếp khẩu nua lương, tinh dầu hồi, sản phẩm dược liệu… Hiện nay nhiều sản phẩm nông, lâm sản được sản xuất, chế biến, đóng gói bao bì, tem nhãn, đưa ra thị trường, đạt sản phẩm OCOP 3 – 4 sao, dần tạo dựng được thương hiệu trên thị trường.

Nhiều khách hàng đến tham quan và mua sản phẩm của HTX Thiên An, tại xã Vi Hương (Bạch Thông).

Các sản phẩm hàng hóa đã và đang được ngành chức năng, địa phương cùng các chủ thể quan tâm chú trọng triển khai các bước đăng ký tham gia xếp hạng OCOP. Huyện hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện thủ tục hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm; tư vấn hoàn thiện nhà xưởng, máy móc, thiết bị; tư vấn hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm; tập huấn nâng cao năng lực cho chủ thể OCOP và đội ngũ cán bộ… Đồng thời, huyện còn bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, lồng ghép các nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình MTQG khác cùng nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ cho các hoạt động OCOP như: Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, tem nhãn cho những sản phẩm đạt yêu cầu; xây dựng, củng cố các địa điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP.

Bà Lý Thị Quyên, Giám đốc HTX Thiên An cho biết: "Trước đây, các sản phẩm của HTX làm ra chỉ mới cung cấp được cho khách hàng nội tỉnh. Đến nay thị trường của HTX Thiên An chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh... do HTX được tham gia các hội chợ, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh tổ chức. Đồng thời HTX đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để giới thiệu sản phẩm bằng nhiều kênh quảng bá khác nhau, phù hợp với xu thế hiện đại. Hiện nay các sản phẩm của HTX đã thu hút được ngày càng nhiều khách hàng trên cả nước.

Đồng thời huyện đã tích cực hỗ trợ tăng cường quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ ở nhiều tỉnh, thành trong nước. Qua đó, giúp cho các chủ thể OCOP tiếp cận với thị trường, hiểu được thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng. Từ đó, tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, xúc tiến bán hàng. Nhờ vậy, những năm gần đây, các sản phẩm OCOP của huyện Bạch Thông đã có mặt tại nhiều siêu thị, cửa hàng lớn trong nước.

Ông Hoàng Ngọc Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: "Thông qua Chương trình OCOP, các chủ thể đã quan tâm hơn đến việc đầu tư xây dựng hình ảnh, mẫu mã bao bì bắt mắt, thông tin đầy đủ. Cùng với đó chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Thời gian tới huyện Bạch Thông tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm; khuyến khích, thu hút, hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển sản phẩm mới, sản phẩm có đóng góp vào bảo tồn văn hóa truyền thống. Tiếp tục quan tâm hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP thông qua các hội chợ, triển lãm, sự kiện tôn vinh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với thị trường trong tỉnh và cả nước”./.