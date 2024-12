Ngành Công thương triển khai nhiệm vụ năm 2025

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Năm 2024, ngành Công thương đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nhiều kết quả nổi bật, như: Tạo được sự đột phá trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách với Luật Điện lực sửa đổi và nhiều chính sách mới, tái khởi động các dự án điện hạt nhân; tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo.

Các cân đối lớn được bảo đảm, nhất là an ninh năng lượng và cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nguyên vật liệu đầu vào... Đặc biệt là kỳ tích Đường dây 500kV mạch 3 với loạt kỷ lục và các dự án năng lượng trọng điểm ngành năng lượng.

Xuất, nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật và là một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế với tổng kim ngạch cả năm đạt kỷ lục mới (gần 800 tỷ USD), tăng 15% so với năm trước và vượt gần 03 lần kế hoạch được giao; cán cân thương mại ghi nhận năm thứ 9 liên tiếp xuất siêu ở mức cao (gần 25 tỷ USD), giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng ngoạn mục 8,4%, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng gần 10% (so với năm 2023 chỉ dưới 1%), tạo động lực lớn thúc đẩy tăng trưởng vĩ mô.

Công tác hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai đồng bộ, hiệu quả; khai mở thành công thị trường tiềm năng lớn ở Trung Đông, châu Phi với việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) trong thời gian đàm phán ngắn kỷ lục (16 tháng), góp phần mở rộng thêm xa lộ hội nhập thương mại toàn cầu của Việt Nam...

Năm 2025, Bộ Công thương đề ra một số nhiệm vụ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp phấn đấu tăng khoảng 9 - 10% so với năm 2024; xuất khẩu hàng hoá phấn đấu tăng khoảng 12% so với năm 2024; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu tăng khoảng 10% so với năm 2024. Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 347,5 tỷ kWh, tăng khoảng 12,2% so với năm 2024…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị ngành Công thương tiếp tục quán triệt sâu sắc, kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp, thương mại thành các cơ chế, chính sách đủ mạnh, đồng bộ, khả thi và chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả tạo dư địa, động lực mới cho phát triển kinh tế đất nước. Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục phát huy tốt vai trò của hệ thống cơ quan Thương vụ Việt Nam ở ngoài nước trong công tác hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên để đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và đẩy mạnh xuất khẩu.../.