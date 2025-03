UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 2/2025

Quang cảnh Phiên họp UBND tỉnh Bắc Kạn tháng 2/2025.

Chủ trì Phiên họp có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng các Phó Chủ tịch Hoàng Thu Trang, Nông Quang Nhất. Dự Phiên họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các thành viên UBND tỉnh.

Tại Phiên họp, Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Theo đó, trong giai đoạn chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025, có tổng cộng 134 nhiệm vụ được giao, trong đó 113 nhiệm vụ đã hoàn thành, 21 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai (05 nhiệm vụ bị quá hạn).

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại Phiên họp.

Từ ngày 01/01/2025 đến 15/02/2025, UBND tỉnh đã giao thêm 494 nhiệm vụ, trong đó các đơn vị đã hoàn thành 356 nhiệm vụ, 137 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai (02 nhiệm vụ bị quá hạn). Đáng chú ý, Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) xin lùi thời hạn trình Quyết định quy định chi tiết Luật Đường bộ năm 2024, do cần thêm thời gian hoàn thiện nội dung.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính kinh tế-xã hội tháng 2/2025 của tỉnh đạt khá: Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thu hoạch vụ Đông đạt 92,3% kế hoạch, chuẩn bị gieo trồng vụ Xuân 2025. Trồng lúa Xuân đạt 60% kế hoạch; cây thuốc lá đạt 108% kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng 40% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 đạt 182 tỷ đồng, tăng 61% so với năm trước. Lũy kế 2 tháng đạt 412,2 tỷ đồng, tăng 35,02% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công tháng 2 đạt 18% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 đạt 1.036 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 đạt 2,01 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đến ngày 20/02 đạt 121,9 tỷ đồng, tương đương 12,93% dự toán trung ương giao. Giải quyết việc làm cho 1.000 người trong 2 tháng đầu năm.

Phát biểu tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng nhấn mạnh một số tồn tại, như tình trạng nhiệm vụ bị quá hạn vẫn còn xảy ra, công tác tham mưu trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh đôi lúc chưa kịp thời.

Để khắc phục những hạn chế, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương cần chủ động hơn trong triển khai nhiệm vụ, đặc biệt tại các cơ quan thực hiện hợp nhất, tổ chức lại. Đồng thời, yêu cầu tăng cường theo dõi, đôn đốc, đảm bảo tiến độ tham mưu văn bản, hạn chế tối đa tình trạng xin lùi thời gian thực hiện.

Phiên họp khẳng định quyết tâm của UBND tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận Phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND nhấn mạnh: “Bối cảnh tình hình hiện nay có nhiều nhiệm vụ mới, vấn đề mới đặt ra. Cả tỉnh cần quyết tâm, nỗ lực trong đó các đồng chí được giao nhiệm vụ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo công việc liên tục, không để gián đoạn, bám sát mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra như tăng trưởng thu ngân sách, tiến độ giải ngân, tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu kinh tế - xã hội khác. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công đóng góp vào tăng trưởng thu ngân sách. Triển khai sớm các nguồn tài trợ, hỗ trợ tới người dân. Tăng cường hỗ trợ đầu tư ngoài ngân sách vì từ đầu năm đến nay có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu tại tỉnh. Chủ động có giải pháp mạnh mẽ kéo lao động tỉnh khác về làm việc tại Bắc Kạn”./.