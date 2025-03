Còn nhiều khó khăn, bất cập ở một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Những hạn chế chỉ ra cần được khắc phục triệt để

Sau khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 02 trường hợp xảy ra tại xã Yến Dương (Ba Bể) và xã Đôn Phong (Bạch Thông) do vi phạm pháp luật liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG, Công an tỉnh đã có Công văn số 600/CAT-CSKT ngày 14/02/2025 gửi UBND tỉnh để chỉ đạo về việc phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế trong thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tiến hành kiểm tra tại huyện Ba Bể chiều 22/02.

Thực hiện nhiệm vụ giao, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tiến hành kiểm tra tại các huyện, thành phố, thời gian từ ngày 20/02/2025 đến 24/02/2025. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy, nguồn vốn các Chương trình MTQG thực hiện trên địa bàn tỉnh đã thực sự đem lại nhiều kết quả tích cực, trong đó Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho các hộ gia đình tham gia dự án, nâng cao thu nhập.

Đoàn kiểm tra thực tế tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đã đạt được, đoàn công tác cũng nhận thấy còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại các địa phương như: Đối với các dự án chăn nuôi trâu, bò, ngựa tại các huyện phần lớn chuồng, trại chăn nuôi chưa bảo đảm diện tích theo quy định tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh. Một số dự án chưa thực hiện gắn thẻ tai vật nuôi khi nghiệm thu. Một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cộng đồng người dân tham gia dự án không thực hiện nộp phần kinh phí vốn đối ứng, đến thời hạn phải thực hiện thu hồi vốn quay vòng nhưng đến nay chưa thực hiện thu hồi theo quy định.

Đoàn đến kiểm tra mô hình chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Nghiên Loan (Pác Nặm).

Tại huyện Chợ Đồn, đoàn đến kiểm tra trực tiếp tại Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà Lạc Thủy thương phẩm do Hợp tác xã Toàn Thắng làm chủ trì liên kết, UBND xã Đồng Thắng làm chủ đầu tư, thuộc nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Dự án thực hiện nuôi theo tổ hợp tác (gồm 02 tổ), mỗi tổ hợp tác gồm 04 hộ và chia làm 02 điểm. Trong đó hộ ông Đ.Q.V tự nuôi tại nhà 1.000 con gà, nhưng chuồng trại chưa bảo đảm diện tích theo quy định. Đoàn kiểm tra đề nghị hộ dân khắc phục chuồng nuôi, bảo đảm an toàn cho vật nuôi, tránh thiệt hại. Tại điểm nuôi tập trung chia làm 4 chuồng nuôi, các hộ phân công nhau thực hiện chăn nuôi, nhưng chưa có bảng phân công và chấm công thực hiện chăn nuôi. Đoàn yêu cầu Hợp tác xã xây dựng quy chế phân công giữa các hộ đến chăm sóc và tính toán lợi nhuận cụ thể khi bán sản phẩm.

Một hộ nuôi ngựa thuộc Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ngựa sinh sản của Hợp tác xã Giả Ve, xã Bộc Bố chưa bảo đảm diện tích chuồng nuôi và phòng, chống rét.

Tương tự, tại huyện Pác Nặm, qua kiểm tra Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò vàng sinh sản của Hợp tác xã Nghiên Loan làm chủ trì liên kết; Dự án Liên kết sản xuất và tiêu thụ trâu sinh sản của Hợp tác xã Anh Nhật làm chủ trì liên kết; Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ngựa sinh sản của Hợp tác xã Giả Ve (Bộc Bố) làm chủ trì liên kết… cho thấy, diện tích chuồng nuôi một số hộ chưa đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh; việc che chắn chuồng, trại phòng chống rét chưa bảo đảm…

Mặt khác, quá trình tổ chức thực hiện lấy nhu cầu đối tượng tham gia các dự án, nhất là các dự án phát triển sản xuất liên kết do ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo… Nhiều địa phương không có đối tượng hộ khác tham gia chương trình, nhiều đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo không tham gia do không có khả năng đối ứng hoặc không có nhân lực thực hiện. Do vậy, một số dự án phải dừng thực hiện chuyển trả vốn ngân sách nhà nước. Một số dự án có tiến độ triển khai còn chậm do năng lực tổ chức thực hiện dự án của các chủ trì liên kết, các cộng đồng dân cư còn hạn chế. Đối với dự án cộng đồng phần lớn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của công chức cấp xã, nhưng công chức cấp xã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác do đó việc tham mưu, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện đôi khi chưa đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch. Một số hộ làm chuồng trại chăn nuôi còn gần nhà, chưa bảo đảm yếu tố môi trường, mỹ quan…

Đoàn công tác kiểm tra việc chăn nuôi bò của Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bò vàng sinh sản do HTX Nghiên Loan làm chủ trì liên kết, cho thấy chuồng nuôi chưa bảo đảm diện tích theo quy định.

Theo đồng chí Vi Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Qua kiểm tra, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ở các địa phương cơ bản đều bám sát các hướng dẫn của tỉnh, của Trung ương. Tuy nhiên, với những hạn chế, khó khăn, vướng mắc quá trình kiểm tra đã chỉ ra, Sở cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư các dự án, chủ trì liên kết nghiêm túc khắc phục. Tăng cường công tác chỉ đạo các chủ đầu tư, chủ trì liên kết, tổ nhóm cộng đồng triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng đối tượng, đúng quy trình. Thực hiện lưu trữ hồ sơ dự án theo quy định.

Những giải pháp của năm cuối thực hiện các Chương trình MTQG

Năm 2025 là năm cuối thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2025 là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện thu nhập và đời sống cho người dân. Việc triển khai hiệu quả các dự án này sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế các địa phương, tạo động lực cho phát triển bền vững.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm và các phòng chuyên môn của huyện.

Để triển khai nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2025 có hiệu quả, các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư đang xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ mục tiêu, đối tượng thụ hưởng và phương thức thực hiện. Việc khảo sát thực tế tại địa phương cũng được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm dự án phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể. Một trong những yếu tố then chốt để các dự án triển khai được hiệu quả và thành công là cung cấp nguồn vốn hỗ trợ hợp lý, minh bạch, công khai giữa chủ đầu tư, chủ trì liên kết và người dân tham gia thực hiện. Đồng thời, việc hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức các lớp tập huấn giúp nâng cao trình độ sản xuất, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Chú trọng, mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối với doanh nghiệp, chuỗi cung ứng là điều kiện cần thiết để bảo đảm tính bền vững.

Các địa phương chủ động rà soát ngay toàn bộ nguồn vốn sự nghiệp đã phân bổ cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ năm 2022 đến năm 2024, nếu dự án nào thực hiện không hết nguồn vốn thì thu hồi và phân bổ lại, ưu tiên cho các dự án đến mùa vụ năm 2025. Trên cơ sở dự kiến kế hoạch vốn năm 2025 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chủ trì liên kết, tổ nhóm cộng đồng khẩn trương lựa chọn, đề xuất xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đặc biệt là các dự án liên kết theo chuỗi giá trị phù hợp với định hướng phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm có lợi thế, có tiềm năng, đặc trưng thế mạnh, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Các chủ trì liên kết, tổ nhóm cộng đồng, cơ quan chuyên môn tham mưu phê duyệt lựa chọn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để các chủ trì liên kết, tổ nhóm cộng đồng có cơ sở xây dự án; thực hiện ngay việc thẩm định, phê duyệt khi có đầy đủ hồ sơ để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.