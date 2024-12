Bắc Kạn - nhiều kết quả nổi bật trong năm 2024

Nhiều kết quả nổi bật năm 2024

Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm 2024, Tỉnh ủy lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt như: GRDP bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/người, đạt 102% kế hoạch. Tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước được 1.035 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trồng rừng mới 5.257 ha, đạt 150% kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 41 triệu USD, đạt 133% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 10.120 tỷ đồng, đạt 120,6% kế hoạch, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Phát triển mới được 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước được 1.900 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 97,4%, vượt kế hoạch đề ra. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tập trung chỉ đạo; cơ sở vật chất ngành y tế được tỉnh quan tâm đầu tư, củng cố cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng là 15,1%, đạt 100% kế hoạch.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân được các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trong đó, điểm nhấn là tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn”, ”Qua những miền di sản Việt Bắc”... với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, như múa bát của dân tộc Tày, với 1.000 người tham gia; tỉnh tổ chức đăng cai thành công giải vô địch trẻ và thiếu niên Đẩy gậy quốc gia lần thứ III; giải vô địch trẻ và thiếu niên Kéo co quốc gia lần thứ II; giải Vô địch bóng chuyền U23 quốc gia thu hút đông người dân đến xem, cổ vũ. Công tác lao động, việc làm được triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác giảm nghèo tiếp tục được tỉnh chỉ đạo, triển khai quyết liệt; tỷ lệ giảm nghèo ước đạt 02%; tỷ lệ giảm nghèo tại các huyện nghèo ước đạt 04%, đạt 100% kế hoạch.

Chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 100 hồ sơ; cung cấp 85% dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 66,1%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 43,4%; chỉ số PAPI năm 2023 đạt 43,35/80 điểm, tăng 0,91 điểm so với năm 2022, xếp vị trí 22/63 tỉnh, thành phố, tăng 08 bậc so với năm 2022. Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) đạt 84,24/100 điểm, xếp thứ 57/63 tỉnh, thành phố, tăng 04 bậc và tăng 4,89 điểm so với năm 2022.

Các chương trình, chính sách dân tộc tiếp tục được triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm đầy đủ, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoạt động tôn giáo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số bảo đảm ổn định.

Trong năm, ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) tại tỉnh ước tổng thiệt hại khoảng 1.649 tỷ đồng. Tỉnh khẩn trương chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ sau bão gây ra để ổn định đời sống Nhân dân; kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ 31,2 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương và dự phòng ngân sách tỉnh để các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả bão số 3.

Trong giờ học của học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Bắc Kạn).

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong năm, công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển đảng được thực hiện theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ theo phân cấp quản lý, với những kết quả cụ thể như: Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Kiểm tra Đảng giai đoạn 2024-2025; Đề án về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 137-QĐ/TW của Ban Bí thư; giao biên chế, hợp đồng lao động các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh và biên chế khối chính quyền tỉnh năm 2024; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự tại 108/108 xã, phường, thị trấn; thực hiện chia tách chi bộ sinh hoạt ghép, nâng tổng số thôn có chi bộ sinh hoạt độc lập lên 1.251/1.292, đạt 96,83%.

Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình tư tưởng quần chúng Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo cơ bản được thực hiện kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh thực hiện theo quy định. Hoạt động của HĐND, UBND các cấp trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị tiếp tục được chú trọng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hướng mạnh về cơ sở. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư và tiếp công dân được thực hiện theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm tỉnh còn 05/28 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Nguyên nhân chủ quan được Tỉnh ủy chỉ ra, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; chưa chủ động giải quyết những vấn đề mới phát sinh…

Năm 2025, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là năm tăng tốc, quyết định thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Khắc phục những hạn chế trên, phát huy kết quả đạt được của năm 2024, cùng với những mục tiêu cụ thể của năm 2025, Đảng bộ tỉnh quyết tâm lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết năm 2025 và chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025./.