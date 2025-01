Ngành Ngân hàng phấn đấu huy động vốn năm 2025 tăng 8 - 10%

Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã kịp thời triển khai và chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) và tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2024.

Năm 2024, ngành Ngân hàng tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, bão số 3 (Yagi). Triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: Thực hiện quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; đề án tổng thể thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2024 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ngân hàng trên địa bàn còn có những khó khăn như: Việc mở rộng tín dụng của các ngân hàng tại địa phương; khả năng hấp thụ vốn của của doanh nghiệp, hợp tác xã và nền kinh tế còn hạn chế, chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn, tài sản bảo đảm theo quy định; hoạt động của doanh nghiệp, HTX... chủ yếu quy mô nhỏ, lẻ, thiếu dự án, phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bị tác động bởi thiên tai, dịch bệnh...

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao những kết quả hoạt động của ngành Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn trong năm 2024. Các đại biểu đã thống nhất cao các nội dung chỉ tiêu của năm 2025 với các nhiệm vụ tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng dư nợ và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu và phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tới hoạt động của ngành.

Trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng được giao cùng với việc sắp xếp lại bộ máy, chức năng theo Nghị quyết số 18 của Trung ương với vai trò Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và dự kiến sau sắp xếp thành Chi nhánh khu vực, đơn vị xác định tiếp tục thực hiện tốt cơ chế chính sách chỉ đạo của ngành, địa phương, theo dõi nắm bắt và phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cung ứng đầy đủ, kịp thời dịch vụ thanh toán, ngân quỹ cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2025, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đề nghị các TCTD tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh huy động vốn, chấp hành nghiêm quy định về lãi suất, phí, bảo hiểm; tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng hoạt động đúng quy định của pháp luật; tập trung công tác chuyển đổi số, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt...

Tổng dư nợ cấp tín dụng đến 31/12/2024 đạt: 15.605 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cuối năm 2023 (kế hoạch tăng từ 8-10%). Trong đó: dư nợ ngắn hạn đạt: 4.742 tỷ đồng, chiếm 30,4% trong tổng dư nợ, tăng 36% so với cuối năm 2023; dư nợ trung, dài hạn đạt 10.863 tỷ đồng, chiếm 69,6% trong tổng dư nợ, tăng 16% so với cuối năm 2023.

Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đến 31/12/2024 đạt 16.600 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cuối năm 2023 (kế hoạch tăng từ 10-12%). Trong đó huy động vốn của tổ chức kinh tế đạt 4.328 tỷ đồng, chiếm 26,1%, tăng 6,2% so với cuối năm 2023; tiền gửi tiết kiệm dân cư ước đạt 12.245 tỷ đồng, chiếm 73,8%, tăng 19% so với cuối năm 2023; giấy tờ có giá ước đạt 27 tỷ đồng, chiếm 0,2%, không thay đổi so với cuối năm 2023.