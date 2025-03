Bảo đảm nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe thông suốt, không gián đoạn

Cán bộ làm công tác cấp giấy phép lái xe của Sở Giao thông (nay là Sở Xây dựng) trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Ngày 24/1/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Kết luận số 121-KL/TW về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe được chuyển từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT)sang Bộ Công an. Mục tiêu của việc chuyển giao này là thống nhất quản lý, giảm bớt thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường hiệu quả giám sát và đảm bảo an toàn giao thông.

Lễ bàn giao nhiệm vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Sở Xây dựng sang Công an tỉnh.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của cấp trên, Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tiến hành các bước bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đồng thời cử báo cáo viên tập huấn, truyền đạt những nội dung cơ bản về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông trên đường cao tốc; phần mềm quản lý sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cho 19 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố. Sau khóa tập huấn học viên sẽ tham gia kiểm tra, đánh giá, cấp thẻ sát hạch viên do Bộ Công an tổ chức. Đội ngũ này sẽ tiếp cận, nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe về sau.

Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành thống kê, nhận bàn giao toàn bộ tài liệu, thiết bị, công nghệ phục vụ công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đến ngày 26/2/2025 công tác bàn giao đã hoàn tất. Việc chuyển giao được đánh giá cơ bản thuận lợi.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tiếp nhận, bàn giao các chức năng quản lý nhà nước từ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: ‘Các lĩnh vực bàn giao, tiếp nhận này rất quan trọng. Đồng chí yêu cầu các sở ngành tích cực phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho Công an tỉnh trong tổ chức triển khai nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện các nhiệm vụ một cách thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn”.

Mặc dù các thủ tục bàn giao đã xong, nhưng cán bộ Sở Xây dựng vẫn phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ này đến khi thuần thục, hệ thống vận hành tốt, ổn định.

Trong thời gian bàn giao, các dịch vụ về cấp đổi giấy phép lái xe của người dân vẫn diễn ra bình thường. Riêng đối với công tác sát hạch lái xe ô tô phải tạm dừng do liên quan đến thủ tục hợp đồng thuê sân sát hạch phải tuân thủ các bước, quy trình Luật Đấu thầu. Việc tạm dừng này không chỉ riêng tại tỉnh Bắc Kạn mà ở cả nhiều tỉnh, thành phố khác, ông Nghiêm Văn Thép, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông tin.

Hiện nay, Công an tỉnh chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ mới sát hạch, cấp giấy phép lái xe khẩn trương hoàn thiện các nội dung chương trình tập huấn kiến thức, bồi đắp năng lực, trình độ cũng như tiếp tục bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp để thực hiện nhiệm vụ… sẵn sàng đưa hệ thống vào vận hành kịp thời phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

Việc bàn giao nhiệm vụ sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Sở Xây dựng sang Công an tỉnh là một bước quan trọng trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông trên địa bàn. Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội./.