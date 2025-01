Xe vi phạm "quên" nộp phạt có thể bị từ chối đăng kiểm

Chủ xe chưa thực hiện trách nhiệm giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ có thể bị từ chối đăng kiểm - Ảnh: PLO

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 166/2024/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới. Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, bao gồm: kiểm định xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, quy định mới tại Nghị định 166/2024 và Thông tư 47 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 nêu rõ trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục đăng kiểm đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo và trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Với những nội dung mới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cảnh báo một số vấn đề đáng lưu ý:

Chưa nộp phạt vi phạm giao thông có thể bị từ chối đăng kiểm xe

Cơ sở đăng kiểm sẽ từ chối kiểm định đối với các phương tiện: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng; có bằng chứng về việc chủ xe làm giả tài liệu của phương tiện; có sự sai khác giữa chứng nhận đăng ký xe với phương tiện thực tế khi làm thủ tục kiểm định; chưa thực hiện cấp đổi chứng nhận đăng ký xe ở lần kiểm định tiếp theo sau khi phương tiện đã được cấp chứng nhận cải tạo.

Với quy định như trên sẽ có hàng loạt phương tiện bị từ chối kiểm định, vì các lý do: Chủ xe chưa thực hiện trách nhiệm giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xe đã thực hiện cải tạo nhưng chủ xe chưa thực hiện thủ tục đổi Chứng nhận đăng ký xe; xe đã chuyển sang loại hình kinh doanh vận tải (biển số màu vàng) nhưng chủ xe chưa thực hiện thủ tục đổi Chứng nhận đăng ký xe hoặc ngược lại; màu sơn trên chứng nhận đăng ký xe không đúng so với màu xe thực tế; chủ xe tự ý thay đổi, cải tạo xe dẫn đến thông số kỹ thuật của xe có sự sai khác với chứng nhận đăng ký xe.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, nguyên nhân là do hệ quả trong một thời gian dài chủ phương tiện đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Do vậy, quy định lần này đưa ra để cơ sở đăng kiểm và chủ phương tiện phải tuân thủ thực hiện đúng, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và để thống nhất dữ liệu phương tiện giữa cơ quan đăng ký xe và cơ quan đăng kiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý phương tiện và xử lý vi phạm.

Gỡ vướng cho xe cải tạo

Để tháo gỡ khó khăn, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, bất cập trong thời gian qua và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có thể làm thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe, Thông tư số 47 đã quy định việc chứng nhận xe cải tạo, cấp lại giấy chứng nhận xe cải tạo được thực hiện tại tất cả các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc.

Trong đó đã quy định rõ một số trường hợp: Xe cơ giới có sự sai khác thông tin với chứng nhận đăng ký xe, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cải tạo thì phải làm thủ tục chứng nhận cải tạo theo quy định.

Đối với các trường hợp xe cải tạo nhưng chưa thực hiện thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, mà giấy chứng nhận cải tạo bị mất hoặc hết hiệu lực hoặc bị cấp sai, chủ xe sẽ được cấp lại giấy chứng nhận xe cải tạo để thực hiện việc cấp đổi lại chứng nhận đăng ký xe.

"Đối với các trường hợp khác bị từ chối kiểm định xe, chủ xe phải chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng như cơ quan đăng ký xe, cơ quan xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) để được giải quyết", đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo./.