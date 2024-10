Tuyên truyền trực quan, nâng cao nhận thức về ATGT trong trường học

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh truyền đạt các nội dung về trật tự an toàn giao thông cho giáo viên, học sinh Trường TH&THCS Nam Mẫu (Ba Bể).

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn đã triển khai tuyên truyền tại 03 trường học với gần 1.000 học sinh, cán bộ giáo viên tham gia.

Giữa tháng 9, gần 700 học sinh, giáo viên của Trường THPT Chuyên Bắc Kạn được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung về trật tự an toàn giao thông. Không những được xem nhiều hình ảnh trực quan sinh động mà các em còn được nghe phổ biến những quy định bắt buộc đối với người và phương tiện khi tham gia giao thông, các mức phạt ở từng hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông... Điều này đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của học sinh.

Đặc biệt, trong buổi tuyên truyền còn lồng ghép phần hỏi đáp liên quan đến ATGT. Khi mỗi câu hỏi đưa ra là nhiều cánh tay học sinh giơ lên, các em trả lời rõ ràng, rành mạch đầy hào hứng của các quy định về trật tự an toàn giao thông. Qua xem các video, cả giáo viên và học sinh đều nhận biết các tình huống dễ xảy ra tai nạn giao thông khi lưu thông trên đường, từ đó có kỹ năng phòng tránh đối với nhiều tình huống khi tham gia giao thông.

Học sinh trả lời câu hỏi liên quan đến các kỹ năng khi tham gia giao thông.

Buổi tuyên truyền về phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tại Trường TH&THCS Quang Thuận (Bạch Thông), các em không chỉ được nghe, xem hình ảnh, video mà còn được tương tác, trả lời các câu hỏi tình huống khi tham gia giao thông. Hầu hết học sinh từ lớp 5 trở lên ở trường đều đi xe đạp, xe đạp điện từ nhà ra Quốc lộ 3B rồi mới đến được trường. Vì vậy những hình ảnh, video về các vụ tai nạn giao thông, các tình huống vi phạm an toàn giao thông đã khiến các em nâng cao nhận thức chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Em Hà Linh Đan, Trường TH&THCS Quang Thuận chia sẻ: "Em tham gia buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, em thấy rất vui và thú vị, em hiểu được các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ, những làn xe nào được đi và không được đi, hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông".

Cán bộ Ban ATGT tỉnh phát tờ rơi tìm hiểu về các quy định khi tham gia giao thông cho học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Kạn.

Ông Hà Đức Dục, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: “Thông qua việc đổi mới các hình thức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông triển khai trong khối trường học thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến ý thức của người tham gia giao thông, đẩy mạnh phong trào “Xây dựng văn hóa giao thông”. Đồng thời, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học; thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của giáo viên và học sinh, mỗi cá nhân trở thành tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và mọi người xung quanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Văn hóa giao thông không tự nhiên mà có, mà phải hình thành từ quá trình thực hành và trở thành thói quen của mỗi người khi ra đường. Quá trình xây dựng thói quen đó cần được thực hiện từ sớm, ngay trong nhà trường và phải được thực hiện hằng ngày. Bởi thế, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh, sinh viên là giải pháp bền vững trong công tác bảo đảm ATGT cho hôm nay và mai sau./.