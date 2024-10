Quy định về giấy phép lái xe theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024

BBK- Người dân cần nắm rõ các quy định mới trong việc cấp và đổi lại giấy phép lái xe cho người dân theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 để thực hiện đúng thời hạn.

(Ảnh minh họa: Nguồn Chinhphu.vn)

Từ ngày 01/01/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi quan trọng trong quy định về việc đổi và cấp lại giấy phép lái xe cho người dân.

Căn cứ theo khoản 1, khoản 3, Điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe có giấy phép lái xe được cấp trước ngày 01/01/2025 thì được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe, nhưng nếu cấp đổi thì người dân sẽ phải thực hiện theo quy định mới.

Cụ thể, người lái xe vẫn có thể đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo phân hạng mới nếu có nhu cầu và thực hiện như sau:

- Giấy phép lái xe hạng A1: Sẽ được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A. Tuy nhiên, người sở hữu giấy phép này chỉ được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh dưới 175cm³ hoặc xe có công suất động cơ điện dưới 14kW. Quy định này nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn việc sử dụng xe mô tô có dung tích lớn, đảm bảo an toàn giao thông.

- Giấy phép lái xe hạng A2: Được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A, mở rộng quyền điều khiển các loại xe mô tô phân khối lớn hơn.

- Giấy phép lái xe hạng A3: Sẽ được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B1, giúp người sở hữu có thể điều khiển ô tô nhưng không phải là ô tô số tự động.

- Giấy phép lái xe hạng A4: Được đổi, cấp lại sang chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng dành cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 1.000kg. Ngoài ra, người sở hữu còn phải tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ.

- Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động: Được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện người sở hữu chỉ được phép điều khiển ô tô số tự động.

- Giấy phép lái xe hạng B1, B2: Được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc C1, cho phép điều khiển ô tô và thêm quyền điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500kg.

- Giấy phép lái xe hạng C: Giữ nguyên hạng và được đổi, cấp lại cùng chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500kg.

- Giấy phép lái xe hạng D: Sẽ được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D2, mở rộng quyền điều khiển xe khách với trọng tải lớn, và bổ sung chứng chỉ điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500kg.

- Giấy phép lái xe hạng E: Được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D, với quyền hạn tương tự nhưng giới hạn trong việc điều khiển các loại xe khách nhỏ hơn.

- Giấy phép lái xe hạng FB2: Sẽ được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng BE hoặc C1E, cho phép điều khiển ô tô kéo rơ-moóc nhỏ và máy kéo có trọng tải đến 3.500kg.

- Giấy phép lái xe hạng FC: Được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng CE, dành cho người điều khiển xe tải hạng nặng và máy kéo có trọng tải trên 3.500kg.

- Giấy phép lái xe hạng FD: Sẽ được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D2E, cho phép điều khiển xe khách lớn và máy kéo có trọng tải trên 3.500kg.

- Giấy phép lái xe hạng FE: Sẽ được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng DE, dành cho người điều khiển xe khách và các phương tiện tương tự, kèm chứng chỉ điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500kg.

Những thay đổi này không chỉ giúp phân loại rõ ràng các loại giấy phép lái xe, mà còn nâng cao chất lượng và an toàn giao thông trên toàn quốc. Người dân cần nắm rõ các quy định mới để thực hiện việc đổi, cấp lại giấy phép lái xe đúng thời hạn.

Bên cạnh những quy định về việc cấp, đổi lại giấy phép lái xe, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng quy định thời hạn của giấy phép lái xe như sau:

- Giấy phép lái xe hạng A2, A, A3 không thời hạn;

- Giấy phép lái xe hạng B có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp;

- Giấy phép lái xe hạng C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 57 của Luật này, 15 hạng giấy phép lái xe mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 bao gồm: A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, BE, C1E, CE, DE, D1E và D2E thay thế 13 hạng hiện nay là A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC./.