Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị. Đại tá Hứa Chiến Thắng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy Quân sự thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của cấp ủy các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu". Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu tại xã Dương Quang trong khu vực phòng thủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối. Tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đạt 100% chỉ tiêu. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được huấn luyện, diễn tập đúng Luật, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Kịp thời huy động cán bộ thường trực, dân quân tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3, chữa cháy rừng trên địa bàn

Đảng ủy Quân sự thành phố xác định tập trung lãnh đạo thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2025, như: Nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp cơ quan chức năng thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không bị động, bất ngờ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu. Tham gia hội thi, hội thao các cấp phấn đấu đạt giải. Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thành phố Bắc Kạn (11/3/2015 - 11/3/2025) và 90 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2025). Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hứa Chiến Thắng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự thành phố trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế; tập trung nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm ý nghĩa, trang trọng; làm tốt công tác chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 và Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025-2030./.