Nữ chiến sĩ Công an tận tâm với công việc, sôi nổi với phong trào Hội

Đại úy Ma Hải Yến (thứ hai phải sang) tham gia kiểm tra chất lượng Nhà Đại đoàn kết và tặng quà tại thôn Phiêng Luông, xã Công Bằng, huyện Pác Nặm.

Nhận công tác tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh từ năm 2023, được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia, chị Ma Hải Yến luôn nêu cao ý thức tự giác, xây dựng lối làm việc khoa học, không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, sẵn sàng nhận và thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để chủ động trong công việc, chị Yến đã xây dựng thời gian biểu hợp lý, tập trung nghiên cứu, thực hiện các chuyên đề công tác đảm bảo chất lượng, tiến độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu. Ngoài những kiến thức đã được trang bị trên ghế nhà trường, khi có điều kiện chị đều đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng, bổ sung kiến thức phục vụ công tác; thường xuyên học hỏi từ đồng chí, đồng đội và kinh nghiệm từ các tỉnh bạn; bám sát chỉ đạo của chỉ huy đội, lãnh đạo đơn vị để tham mưu đúng, trúng, hiệu quả. Nổi bật như: Năm 2023, chị tham mưu cho tỉnh tổ chức triển khai thực hiện 200 nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và của tỉnh; năm 2024, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện 500 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh tiếp nhận từ nguồn quỹ của tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ…

Đại úy Ma Hải Yến tích cực tham gia và vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Chị Yến thường xuyên có những chuyến công tác đến cơ sở và các thôn bản vùng cao, kịp thời kết nối, tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh trong quá trình tổ chức triển khai tại từng địa bàn, trên cơ sở đó báo cáo, tham mưu giải pháp tháo gỡ để tổ chức thực hiện hiệu quả nhất. Tham mưu xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tham gia tích cực vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổng hợp tình hình an ninh, trật tự và sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác công an đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Ma Hải Yến còn tham mưu tổ chức thực hiện tốt các hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ của đơn vị. Tháng 7/2024, Cuộc thi “Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh Bắc Kạn” được Công an tỉnh tổ chức, với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Yến là một trong các thành viên tích cực trong tham mưu xây dựng ý tưởng, trực tiếp tham gia thực hiện video để tham gia bình chọn. Kết quả, Video của đơn vị đạt giải chuyên đề Video tạo hiệu ứng lan toả nhất, đơn vị cũng xuất sắc đạt Giải Nhất cuộc thi.

Đại úy Ma Hải Yến (người thứ ba, hàng đầu bên trái) tham gia Hội thi "Nữ chiến sĩ Công an Bắc Kạn duyên dáng, tài năng" năm 2024.

Là hội viên của Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu, chị Ma Hải Yến là hạt nhân tích cực trong phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”; đề xuất các ý tưởng nhằm đổi mới, sáng tạo hoạt động công tác hội. Điển hình như chị đã đề xuất và tham mưu tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ Phòng Tham mưu khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” giúp mỗi cán bộ, hội viên hiểu sâu và thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tham mưu đăng ký và tích cực động viên, vận động hội viên thực hiện có hiệu quả phần việc “Phụ nữ Phòng Tham mưu chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công an”, các mô hình “Phụ nữ Phòng Tham mưu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác và sinh hoạt”, “Tuyên truyền, vận động hội viên Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu năng động, sáng tạo, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở”…

Bên cạnh đó, Đại úy Ma Hải Yến còn tích cực tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, vận động hiến máu tình nguyện… đến đông đảo hội viên phụ nữ và người dân; đặc biệt là hoạt động hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra…

Với những nỗ lực cố gắng trong công tác và phong trào, Đại úy Ma Hải Yến đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh ngày càng đẹp hơn trong lòng Nhân dân về người phụ nữ Công an “giỏi việc nước, đảm việc nhà”./.