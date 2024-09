Bản làng “trên vai” người lính

Cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Kạn phối hợp dọn vệ sinh môi trường khi nước lũ rút bớt.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, nhằm giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, ngay từ ngày 14/9, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 100 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ đến xã Nam Cường phối hợp với Nhân dân tổ chức vệ sinh môi trường. Từ 5h sáng 15/9, 165 CBCS chia làm 2 tổ, trong đó 150 CBCS đến xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn tiếp tục công việc vệ sinh môi trường; 15 CBCS được điều động đến Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể giúp các hộ dân bị ngập nước vệ sinh môi trường, làm sạch đường liên thôn…

Sáng 15/9, gần 30 CBCS thuộc các đơn vị khối Cảnh sát 2, Công an tỉnh và CBCS Công an huyện Ba Bể, Công an xã Nam Mẫu đã tham gia cùng người dân vệ sinh môi trường, dọn dẹp đồ đạc, lau rửa nhà và các vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm sạch đường liên thôn tại Bản Cám, xã Nam Mẫu.

Anh Hoàng Văn Dũng, ở Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể cảm ơn các LLVT đã giúp dân khắc phục nhanh đường xá sau lụt bão.

Anh Hoàng Văn Dũng, ở Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể chia sẻ: Gia đình bị nước tràn vào nhà, ngập rất sâu. Trước đó, nắm được tình hình và được chính quyền xã tuyên truyền, gia đình đã chủ động di dời tài sản nên phần nào giảm bớt được thiệt hại… Bà con rất cảm ơn tấm lòng của lực lượng Công an và các nhà hảo tâm, đã có nhiều đoàn đến giúp bà con hỗ trợ về lương thực, thực phẩm và khắc phục hậu quả, dọn nhà trường, dọn đường sau lũ…

Những ngày mưa lũ, LLVT tỉnh để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Trước đó, từ ngày 08-11/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, xã Nam Mẫu có một số hộ dân ở các thôn Bản Cám, Cốc Tộc, Pác Ngòi bị ngập sâu trong nước, thiệt hại tài sản và hoa màu rất lớn. Bí thư chi bộ thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, ông Đồng Văn Du cho biết: "Khi nghe tin về cơn bão số 3, lãnh đạo và Ban Mặt trận thôn đã tuyên truyền đến 89 hộ dân trong thôn với phương châm “gõ từng nhà”, nhắc bà con chủ động dọn đồ, di dời đến nơi cao. Tuy nhiên, do mưa lớn nên nước dâng nhanh khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu, thiệt hại về tài sản, hoa màu, vật nuôi của bà con rất lớn. Công an huyện Ba Bể, Công an xã Nam Mẫu đã luôn kịp thời hỗ trợ bà con trong công tác khắc phục hậu quả mưa bão. Những ngày qua, đoàn công tác của Công an tỉnh và Công an huyện còn đến tặng quà, hỗ trợ thôn chúng tôi khắc phục đường giao thông sạch sẽ, thuận lợi di chuyển, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống".

Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, tích cực, quyết liệt trong công tác phòng, chống, cứu nạn, cứu hộ (CNCH), bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), lực lượng Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 05/9, CBCS Công an toàn tỉnh đã ứng trực 100% quân số. Lãnh đạo Công an tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra tại các Công an các đơn vị, địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, CBCS Công an toàn tỉnh sẵn sàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa bão để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất. Bên cạnh đó, chủ động phương án bảo đảm ANTT, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và Nhà nước, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng bão lũ, thiên tai để hoạt động…

Đại úy Thạch Quang Hiếu, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn.

Đại úy Thạch Quang Hiếu, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn chia sẻ: Chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên giao phó, bản thân tôi cũng như các đồng chí khác luôn trực và ứng trực 100% ứng phó với cơn bão cũng như chuẩn bị sẵn tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường hỗ trợ người dân với tinh thần “Dân cần Công an có, đâu dân khó, có Công an”.

5h sáng, ngày 16/9, 50 CBCS được điều động đến xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn tiếp tục tham gia các hoạt động hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Bên cạnh những hỗ trợ, ủng hộ về vật chất, các CBCS Công an tỉnh Bắc Kạn đang thay phiên nhau về với Nhân dân, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Những chiếc bánh mì ăn vội để rồi tranh thủ tiếp tục giúp đỡ Nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, sản xuất, giúp các em học sinh sớm trở lại trường học. Mưa lũ đi qua, đã để lại những hình ảnh đẹp, ấm áp về tình quân dân thắm thiết, Nhân dân đoàn kết, một lòng sẻ chia cùng nhau vượt qua hoạn nạn từ thiên tai. Và với mỗi CBCS lực lượng Công an, nhiệm vụ ấy càng trở nên ý nghĩa, bởi “Bản làng luôn trên vai những người lính”./.