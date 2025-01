Xây dựng Công an Bắc Kạn "Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ"

BBK - Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Kạn luôn lấy "Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" làm kim chỉ nam trong mọi công việc, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, giúp đỡ. Qua đó, góp phần xây dựng Công an Bắc Kạn ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Xây dựng Công an Bắc Kạn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Công an xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông thực hiện tốt ANTT ở địa bàn cơ sở.

Thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, lực lượng Công an Bắc Kạn đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn. Công tác xây dựng lực lượng đã được Công an Bắc Kạn tập trung triển khai đồng thời cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác phát động, tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều kết quả nổi bật, có nhiều cách làm hay, phát huy hiệu quả, thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo tham mưu xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, là hạt nhân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại cơ sở như các mô hình "Camera an ninh", "Ánh sáng an ninh"...

Nổi lên trong năm 2024 là tội phạm sử dụng công nghệ cao, chủ yếu lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay qua các ứng dụng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi... Năm 2024, Công an tỉnh tập trung điều tra, khám phá 174/184 vụ phạm tội về TTXH, bao gồm cả tội phạm đánh bạc, mại dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao, làm rõ 278 đối tượng, đạt tỷ lệ 94,6%; 23/24 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; đạt tỷ lệ 95,8% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao) không phát sinh tội phạm có tổ chức, băng, nhóm…

Đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh; đảm bảo ANTT hoạt động của 70 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh. Năm 2014, Công an tỉnh mở 01 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và 07 đợt cao điểm chuyên đề đạt được một số kết quả tích cực.

Vì Nhân dân phục vụ

Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức khánh thành và bàn giao nhà ở cho hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn huyện Pác Nặm.

Cơn bão số 3 (Yagi) xảy ra vào tháng 9/2024, khiến nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Kạn bị thiệt hại, nhiều gia đình bỗng chốc trắng tay khi toàn bộ cơ nghiệp đều bị nước lũ cuốn trôi hoặc sạt lở. Để kịp thời hỗ trợ người dân có nhà ở, sớm ổn định cuộc sống, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành khảo sát, khởi công và xây dựng nhà ở, hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, đổ, không thể sử dụng. Cùng với đó, hàng nghìn lượt CBCS đã được điều động, tham gia hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Thực hiện ý kiến của Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo Công an 6 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Hà Giang chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tại địa phương triển khai ngay việc xây dựng nhà cho các hộ dân với phương châm huy động cả hệ thống chính trị tham gia, ngày 20/9, đồng loạt trên các địa bàn thực hiện khởi công xây dựng nhà. Trong đó tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trước tiến độ 5/5 căn nhà Bộ Công an giao.

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và Công an các xã, thị trấn đã đến hỗ trợ hộ dân được xây dựng nhà ở mới di dời tài sản, vận chuyển nguyên vật liệu, san nền, tạo mặt bằng để công trình được thi công nhanh nhất.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã ứng trực 100% quân số. Huy động trên 3.400 lượt cán bộ, chiến sĩ; điều động 1.692 lượt phương tiện đường bộ, 22 phương tiện thủy, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng áo phao, phao bè, dây cứu nạn, cứu hộ… phục vụ công tác phòng chống bão, cứu trợ và hỗ trợ Nhân dân. Tổ chức phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 với tổng số tiền hơn 529 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an Bắc Kạn đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy tiện ích của các nền tảng mạng xã hội, từ đó tạo bước đột phá lớn trong công tác quản lý hành chính; đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ bình yên cuộc sống và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Năm 2024, chỉ số cải cách hành chính trong Công an Bắc Kạn tiếp tục xếp loại Xuất sắc. Nhờ thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Sau khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2024, Công an tỉnh đồng loạt ra quân tuyên truyền Luật căn cước 2023 và thu nhận hồ sơ Căn cước cho công dân trên địa bàn tỉnh với nội dung trọng tâm gồm công tác đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống"...

Những việc làm trên đã được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và đông đảo Nhân dân ghi nhận, là hành động thiết thực thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./.