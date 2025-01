Công an Bắc Kạn liên tiếp lập chiến công trong Đợt cao điểm trấn áp tội phạm

BBK - Qua 20 ngày ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh Bắc Kạn đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và liên tiếp lập chiến công, góp phần giữ bình yên cho Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Tổ công tác của Công an huyện Chợ Mới lập biên bản vụ, việc liên quan đến đối tượng phạm tội về ma túy ngày 27/12/2024.

Nhiều đối tượng tội phạm “sa lưới” pháp luật

Ngày 15/12/2024, tại thôn Bản Đồn, xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Kạn bắt quả tang 01 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Đối tượng là Nguyễn Văn Sinh, sinh năm 1977, trú tại tổ 12, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Tang vật thu giữ gồm: 7,63 gam Heroine; 0,3 gam ma túy tổng hợp; 02 điện thoại di động và 01 xe môtô. Được biết, Nguyễn Văn Sinh đã có 01 tiền án về ma túy, mới ra tù năm 2019.

02 ngày sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh lại lập công, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Định, sinh năm 1984, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có hành vi cho vay lãi nặng. Quá trình điều tra xác định: Qua mối quan hệ quen biết, Định cho một số người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vay tiền với lãi suất từ 4.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương mức lãi suất từ 144% đến 360%/năm. Trong số những người vay tiền của Định, có 01 phụ nữ vay Định 16 mã với tổng số tiền vay là 22,5 tỷ đồng với lãi suất từ 144% đến 360%/năm. Tổng số tiền thu lời bất chính ban đầu xác định là trên 1,2 tỷ đồng. Cho vay nặng lãi là hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự xã hội và để lại những hệ lụy xấu trong xã hội, vì thế nhiều năm qua Công an tỉnh đã nỗ lực truy quét loại tội phạm này.

Dịp cuối năm tội phạm lừa đảo qua môi trường mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp nên lực lượng chức năng cũng chú tâm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý. Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/12/2024, Công an thành phố Bắc Kạn đã điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1996, trú tại ngõ 71, Thanh Sơn, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”. Đầu tháng 11 năm 2024, đối tượng Linh đã lợi dụng lòng tin của một phụ nữ ở Bắc Kạn để chiếm đoạt số tiền hơn 6,5 triệu đồng bằng hình thức lừa nạp tiền điện thoại để hưởng chiết khấu…

Xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn dịp Tết

Dịp cuối năm, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với người tham gia giao thông.

Năm 2024, số vụ vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các trường hợp vi phạm với trên 3.700 trường hợp, tăng hơn 650 trường hợp so với năm 2023. Để hạn chế tình trạng này, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Công an các địa phương đã lên kế hoạch thực hiện việc xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được giao.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoà, Phó Trưởng phòng Cảnh giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Để bảo vệ trật tự an toàn giao thông, giúp người dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui vẻ an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn “xuyên đêm xuyên Tết” trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp. Đặc biệt là tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ 24/24h.

Thống kê sơ bộ, từ ngày 15 – 25/12/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh, các lực lượng cảnh sát khác và công an cơ sở đã phối hợp thực hiện 374 ca tuần tra kiểm soát với 1.391 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện và xử lý 794 trường hợp vi phạm, ước tính số tiền xử phạt ước tính trên 1,78 tỷ đồng; tạm giữ 329 phương tiện, tước giấy phép lái xe 224 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn phát hiện, xử lý 159 trường hợp, so với thời gian liền kề trước cao điểm, tăng 84 trường hợp; vi phạm tốc độ 276 trường hợp.

Việc hàng chục đối tượng tội phạm “sa lưới” liên tục trong thời gian gần đây, cùng với việc tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy... cho thấy nỗ lực của lượng lực Công an trong giữ gìn bình yên cho người dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và chuẩn bị đón xuân mới. Được biết đợt ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 diễn ra từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025./.