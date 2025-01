Xây dựng lực lượng công an Bắc Kạn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2024, Công an tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và Nhân dân tham gia đảm bảo ANTT; trên 30 chuyên đề, công tác lớn đã được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 24% so với năm 2023; tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt 94,6%; án nghiêm trọng đạt 95,8% vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Khởi tố và chuyển Viện Kiểm sát 163 vụ, 248 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 180 vụ, 311 trường hợp với số tiền 1,2 tỷ đồng…

Lực lượng Công an cấp xã tổ chức 9.583 buổi tuần tra, kiểm soát, phát hiện, tham mưu giải quyết 1.500 vụ việc về ANTT ngay từ cơ sở. Kiểm tra, vận động, thu hồi 293 khẩu súng, 1.269 viên đạn, 103,7kg pháo, 180 kíp nổ, 1,9kg thuốc nổ. Xây dựng mới 21 mô hình đảm bảo ANTT tại cơ sở. Tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Xác định khẩu hiệu và mục tiêu hành động năm 2025 đó là “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng công an Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại”. Công an tỉnh xác định mục tiêu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tiếp nhận, xử lý 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chính cùng với 3 nhóm giải pháp trọng tâm tổ chức triển khai thống nhất trong toàn lực lượng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả của lực lượng Công an tỉnh trong việc góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Đồng chí biểu dương lực lượng Công an tỉnh trong công tác cứu hộ cứu nạn, công tác an sinh xã hội, là đơn vị đi đầu trong tham mưu xây dựng hàng trăm ngôi nhà tặng các hộ nghèo, gia đình bị mất nhà do thiên tai trên địa bàn tỉnh, thể hiện rõ nét tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an năm 2025; triển khai quyết liệt, có hiệu quả tư duy, nhận thức mới của Đảng về một số giải pháp chiến lược đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Huy chương "Vì an ninh Tổ quốc" cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Công an tỉnh tổ chức trao Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” tặng các cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và trao các danh hiệu thi đua năm 2024./.