Tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm

Vụ cháy khiến căn nhà sàn của anh Triệu Văn Cường, thôn Khau Ca, xã Văn Vũ (Na Rì) bị thiêu rụi hồi tháng 11 .

Khoảng 23h45 phút, ngày 14/11/2024, thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt trong căn nhà sàn của anh Triệu Văn Cường (sinh năm 1979), người dân thôn Khau Ca, xã Văn Vũ (Na Rì) đã tri hô rồi cùng nhau dập lửa. Nhưng do phát hiện muộn, lửa cháy lớn nên toàn bộ căn nhà sàn 2 tầng và tài sản bên trong như: Tivi, tủ lạnh, máy tính, 03 chiếc xe máy... đều bị thiêu rụi, ước tổng thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Rất may, thời điểm cháy, 03 bố con anh Cường đều không ngủ ở nhà nên không thiệt hại về người.

Một ngày sau cũng tại huyện Na Rì, “bà hỏa” lại ghé qua thiêu rụi căn nhà gỗ 5 gian của gia đình anh Đàm Văn Đô, thôn Khu Chợ, xã Đổng Xá. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 90 triệu đồng, rất may không có thương vong về người và không cháy lan sang ngôi nhà xây cấp 4 mà gia đình đang sinh sống bên cạnh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành chuyên môn và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Văn Vũ, Đổng Xá đến động viên, thăm hỏi và trao tặng tiền mặt hỗ trợ cho hai gia đình.

Ngoài 02 vụ cháy nhà, từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 03 vụ cháy rừng thuộc địa phận thành phố Bắc Kạn (02 vụ) và huyện Chợ Đồn (01 vụ). Nguyên nhân chủ yếu các vụ cháy nói trên là do ý thức chủ quan, mất cảnh giác của người dân. Những số liệu thống kê trên cho thấy, cuối năm luôn là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ vì thế cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Từ 15/12/2023 đến 15/12/2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 08 vụ cháy (03 vụ cháy rừng, 03 vụ cháy nhà dân và 02 vụ cháy cơ sở kinh doanh), gây thiệt hại về tài sản (số liệu tính của 06/08 vụ, 02 vụ hiện vẫn đang xác định mức độ thiệt hại) hơn 400 triệu đồng, không có vụ cháy, nổ lớn và không gây thiệt hại về người. So với năm 2023 giảm 03 vụ cháy (giảm 27,3% số vụ); thiệt hại về cháy: Giảm 01 người chết, giảm gần 900 triệu đồng, giảm 1,24ha rừng. Kết quả này có được là nhờ nỗ lực của lực lượng chức năng, của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân.

Trước, trong và sau Tết, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở.

Thượng tá Dương Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh cho biết: “Thời tiết cuối năm độ ẩm thấp, hanh khô, hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao thương gia tăng dễ dẫn đến cháy nổ; trong khi đó, một bộ phận người dân còn chủ quan trong sử dụng điện, ngọn lửa trần. Để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong mùa hanh khô và nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng công tác tuyên truyền thì cũng cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đối với công tác PCCC; chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các tồn tại, thiếu sót, vi phạm quy định về đảm bảo an toàn PCCC”.

Ngày 11/11/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 5045/CAT-PC07 gửi UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí, chính quyền các xã, phường, thị trấn, các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh khuyến cáo về bảo đảm an toàn PCCC & CNCH mùa hanh khô. Điều này cho thấy tính chất, mức độ nguy hiểm của cháy, nổ xảy ra vào dịp cuối năm khi thời tiết hanh khô, hoạt động sản xuất, kinh doanh gia tăng. PCCC là trách nhiệm chung của toàn xã hội, bởi an toàn PCCC liên quan mật thiết đến tính mạng, tài sản của tất cả mọi người. Vì thế, cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể và mỗi người dân cần tích cực tham gia vào trận tuyến đấu tranh với “giặc lửa”./.