Bắc Kạn: 193 công dân sẵn sàng tâm thế thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

BBK - Năm 2025, Bắc Kạn được giao tuyển chọn 193 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trong đó 15 công dân có trình độ đại học, 3 công dân có trình độ cao đẳng và 3 công dân có trình độ trung cấp. Trước ngày lên đường nhập ngũ, các thanh niên đã sẵn sàng tâm thế làm tròn nghĩa vụ với đất nước.

Công an phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn đến thăm gia đình và động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Ngày mai 13/2, anh Nguyễn Hải Huy, sinh năm 2001, trú tại phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn cùng hàng trăm bạn trẻ của tỉnh sẽ lên đường nhập ngũ. Tuy đã tốt nghiệp Học viện Tài chính và có thời gian, điều kiện trải nghiệm nhiều công việc khác nhau, nhưng khi được gọi nhập ngũ Huy đã đăng ký và trúng tuyển tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND)



Hào hứng xen lẫn hồi hộp, anh Huy chia sẻ: "Khi biết mình trúng tuyển, tôi đã tìm hiểu thông tin báo chí, tham khảo bạn bè đang tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân về quá trình thực hiện nghĩa vụ và chuẩn bị cho mình một thể lực tốt nhất, sẵn sàng bước vào kỳ huấn luyện. Đây là một môi trường rất tốt để rèn luyện, vì thế tôi muốn học hỏi khi có đủ chín chắn mới thực hiện những mục tiêu lớn hơn".

Trung sĩ Hoàng Mạnh Thắng luôn chủ động nghiên cứu học tập và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân, ngay từ tháng 9/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn đã chủ động đăng tải thông báo tuyển chọn công dân, đồng thời giao Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thăm, gặp để biết về con người, ý thức chính trị, đạo đức và lắng nghe tâm tư của người có nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bà Nguyễn Thùy Linh, mẹ tân binh Nguyễn Hải Huy chia sẻ: "Tôi thấy trước hết đó là quy định của Nhà nước, đối với thanh niên, trong độ tuổi cháu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia. Dù đã học và có bằng đại học rồi nhưng cháu vẫn cần tham gia để hoàn thành nghĩa vụ, khi trở về cháu sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu để trưởng thành hơn"...

Ngay sau khi nhập ngũ các tân binh sẽ có 4 tháng huấn luyện. Trong thời gian tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND được bảo đảm chế độ ăn, ở, được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quân hàm; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của luật, có chế độ nghỉ phép. Được quan tâm bồi dưỡng, phát triển Đảng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ; được khen thưởng về thành tích chiến đấu, công tác và huấn luyện; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe… Ngoài ra, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND và thân nhân được hưởng các chế độ, chính sách khác như hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Khi công tác từ 15 tháng trở lên thì được đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường CAND (hệ văn bằng 2 tuyển mới; đại học, trung cấp chính quy tuyển mới). Nếu trúng tuyển thì thời gian học tập tại trường, kể cả thời gian gửi đào tạo tại các trường ngoài lực lượng CAND được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm. Trong thời gian học tập tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp cấp bậc hàm và các chế độ khác như đang trong thời gian tại ngũ. Sau khi tốt nghiệp được xếp lương, thăng cấp bậc hàm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Năm 2024, Bắc Kạn có 01 chiến sĩ nghĩa vụ trúng tuyển Hệ văn bằng 02 tuyển mới; 02 chiến sĩ trúng tuyển Đại học Công an nhân dân và 04 chiến sĩ trúng tuyển Trung cấp Công an nhân dân, có 17 chiến sĩ nghĩa vụ được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp.

Trung sĩ Hoàng Mạnh Thắng, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, khi đó mới là một thanh niên 19 tuổi, với ước mơ trở thành người chiến sĩ CAND, anh đã viết đơn tình nguyện và tham gia sơ tuyển tại địa phương. Nhập ngũ năm 2022, anh đã nỗ lực rèn luyện, học hỏi. Sau khi kết thúc thời gian nghĩa vụ Thắng đã được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp. Chàng Trung sĩ tự hào chia sẻ rằng không những mình đã chính thức được tuyển vào ngành Công an mà còn vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. "Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình tiếp tục học tập chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao" - chàng chiến sĩ trẻ cho biết..

Thời gian trong quân ngũ sẽ là một môi trường thuận lợi cho chiến sĩ mới học tập, rèn luyện và chiến đấu. Cũng chính môi trường này sẽ giáo dục lớp chiến sĩ hôm nay trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng và địa phương. Họ sẽ tiếp tục cống hiến tài năng, sức trẻ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.