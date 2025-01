Tổ liên gia liên kết chống “giặc lửa”

Thành viên các tổ liên gia và cán bộ, người dân thành phố Bắc Kạn tham gia thực hành kỹ năng PCCC.

Hơn 2 năm từ khi thành lập, Tổ liên gia an toàn PCCC tại tổ 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn) vẫn duy trì hoạt động đều đặn. Cả 10 gia đình tham gia Tổ đều là những hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Việc kết hợp công năng trong sử dụng, trong đó có một số hộ kinh doanh tạp hóa, đồ nội thất có nguy cơ cháy nổ cao hơn. Tham gia mô hình, mỗi hộ được lắp đặt một chuông báo cháy, một nút ấn báo cháy ở các vị trí phù hợp và được trang bị bình chữa cháy xách tay, các dụng cụ phá dỡ… Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau ở những vị trí phù hợp, thuận tiện để bảo đảm các hộ đều nhận được tín hiệu báo cháy khi không may có cháy nổ xảy ra ở bất cứ gia đình nào.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC tại tổ 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “Từ khi thành lập, các thành viên trong tổ liên gia được tham gia tập huấn kỹ năng PCCC theo định kỳ. Dịp cuối năm, Công an phường xuống tổ tuyên truyền về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, các thành viên trong tổ liên gia đều tham gia. Hơn 2 năm qua, chuông báo trong tổ liên gia chưa vang lên lần nào. Đó là điều may mắn và chúng tôi hy vọng không phải sử dụng đến nó”.

Thiếu tá Ma Ngọc Triển, Phó Trưởng công an phường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, tháng 4/2023, Công an phường Nguyễn Thị Minh Khai thành lập điểm 02 tổ liên gia an toàn PCCC. Nhận thấy hiệu quả và từ những kinh nghiệm được rút ra từ mô hình điểm, cuối năm 2023, Công an phường tiếp tục thành lập 02 tổ liên gia mới. Đây chính là cánh tay nối dài của lực lượng PCCC chuyên nghiệp ngay từ cơ sở.

Tại các điểm chữa cháy công cộng thường được trang bị tối thiểu 02 bình bột chữa cháy và một số phương tiện, dụng cụ khác.

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 113 tổ liên gia an toàn PCCC và 95 điểm chữa cháy công cộng. Trong điều kiện kinh tế - xã hội của Bắc Kạn còn khó khăn, lực lượng PCCC chuyên nghiệp còn mỏng, xe chữa cháy và các phương tiện kỹ thuật còn hạn chế thì việc tổ chức các tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng là hết sức cần thiết.

Thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC tại tổ 6, phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn) bấm thử chuông cảnh báo.

Thượng tá Dương Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh phân tích: Thời điểm tốt nhất trong công tác cứu hỏa là 5 phút đầu tiên kể từ khi xảy ra cháy, nếu tận dụng được thời cơ này sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Do đó, phương châm “Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân” là một biện pháp trọng tâm, có yếu tố quyết định trong việc phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ lớn, cháy lan. Và việc thành lập các tổ liên gia, các điểm chữa cháy công cộng đóng vai trò quan trọng giúp tận dụng được thời cơ “vàng” khi chữa cháy tại cơ sở.

Năm 2024 (từ 15/12/2023 – 15/12/2024), trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xảy ra 08 vụ cháy (03 vụ cháy rừng, 03 vụ cháy nhà dân và 02 vụ cháy cơ sở kinh doanh), gây thiệt hại về tài sản (số liệu tính của 06/08 vụ, 02 vụ hiện vẫn đang xác định mức độ thiệt hại) hơn 400 triệu đồng, không có vụ cháy, nổ lớn và không gây thiệt hại về người. So với năm 2023 giảm 03 vụ cháy (giảm 27,3% số vụ); thiệt hại về cháy: Giảm 01 người chết, giảm gần 900 triệu đồng, giảm 1,24ha rừng.

Kết quả trên có được là nhờ nỗ lực của lực lượng chức năng, của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân. Mô hình tổ liên gia an toàn PCCC cũng góp một phần vào kết quả nêu trên và cần được phát huy nhân rộng./.